Bayerns Weihnachtsmärkte: Harry Potter, Western und Historie im Winter

Vom 28. November bis 6. Dezember verwandelt HBO Max München in eine Harry-Potter-Welt. Weitere bayrische Events wie der Western-Markt in Eging am See bieten einzigartige Adventserlebnisse mit spezifischen Eintrittspreisen.

Die bayerische Adventszeit bietet in diesem Jahr ungewöhnliche Themenwelten für Besucher. Der Streaminganbieter HBO Max richtet in München vom 28. November bis 6. Dezember einen speziellen Harry-Potter- Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel unweit der Maximiliansbrücke aus. Rund zehn Buden laden dazu ein, die Welt der neuen Serie Harry Potter und der Stein der Weisen vorab zu erleben.

HBO Max Marketingstrategie im Detail

Hinter dem Projekt steht eine gezielte Werbestrategie vor dem offiziellen Streaming-Start am 25. Dezember. HBO hat angekündigt, dass Besucher nicht nur Fotomotive besichtigen können, sondern auch Essen und Getränke erhalten, die an die Harry-Potter-Welt erinnern. Der Fokus liegt darauf, das Publikum bereits vor der Erstausstrahlung emotional an die Franchise zu binden. Die Praterinsel wird somit zum zentralen Ort für Fans, die sich in die magische Atmosphäre des bekannten Buches und der Filme eintauchen möchten.

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Western-Flair in Eging am See

Eine völlig andere Atmosphäre erwartet Reisende im niederbayerischen Eging am See. Dort findet zwischen dem 13. November und dem 20. Dezember ein Weihnachtsmarkt mit US-amerikanischem Western-Motto statt. Die Westernstadt verwandelt sich in ein Lichtermeer, umgeben von einem Saloon, einem Barbershop und dem Büro des Sheriffs. Musikalische Country-Christmas-Shows, singende Weihnachtsmänner und Riesenplüschtiere wie Frosty, Rudolph und Little Santa sorgen für weihnachtliche Stimmung.

Das Programm beinhaltet zudem ein Erzählkonzert zu Dickens' Weihnachtsgeschichte, eine Christmas Memory Show und eine Feuershow. Die Eintrittspreise variieren je nach Tag und Uhrzeit. Erwachsene ab 15 Jahren zahlen zwischen 9,50 und 17,00 Euro. Für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 14 Jahren liegen die Kosten zwischen 3,50 und 6,00 Euro. Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt.

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Märchenhafte Welten und historisches Flair

Inspiriert von den Gebrüdern Grimms bieten weitere Märkte in Bayern einzigartige Einblicke. Auf sechs Bühnen sorgen Aufführungen in Themenwelten wie Frau Holle, der magischen Bohnenranke und dem Alpakagarten für Unterhaltung. Die Eintrittspreise variieren je nach Wochenende. Vom 27. bis 29. November gibt es Tickets ab 9,90 Euro, vom 4. bis 6. Dezember ab 10,90 Euro und vom 11. bis 27. Dezember ab 13,90 Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt, benötigen aber ein eigenes Ticket. An der Tageskasse kostet der Eintritt 2,60 Euro mehr als im Vorverkauf.

Auch Schloss Guteneck in der Oberpfalz feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Statt eines klassischen Mittelaltermarkts erwartet Besucher ein Weihnachtsmarkt mit historischem Flair. Wer mittelalterliche Kleidung trägt, hat freien Eintritt. Eröffnet wird der Markt am 19. November mit Auftritten des Trenk-Fanfarenzugs, den Glen Regnitz Pipers und der Kolping-Fanfarengruppe Tännesberg. An drei Wochenenden gibt es Gaukler, Puppentheater, ein nostalgisches Karussell, eine Kindereisenbahn und Specksteinschnitzen. Dazu kommen die Christkindlwerkstatt, Tiere wie Falken, Alpakas, Ponys und Schafe sowie traditionelle Handwerkskunst.

Popkultur und schwimmende Markets in Bayern

In München entwickelt sich der Pink Christmas Markt am Stephansplatz seit dem 20. November bis zum 20. Dezember 2026 zu einem festen Anlaufpunkt. Der Eintritt ist frei. Neben Glühwein, Bratwurst und Weihnachtsmusik bieten jeden Abend Schlagershows mit Travestiekünstler*innen und bekannten Gästen Unterhaltung. Zu den Gästen zählen Gene Pascale, Schlagerstar Patrick Lindner und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause.

Im niederbayerischen Vilshofen präsentiert der schwimmende Christkindlmarkt Handwerkskunst und kulinarische Spezialitäten entlang der Donaupromenade. Ein besonderer Blickfang ist die rund neun Meter hohe Glühweinpyramide, die das Donauschiff Stadt Linz mit der festlich geschmückten Promenade verbindet. Täglich sorgt Live-Musik auf einer schwimmenden Bühne für Stimmung. Der Markt findet an den drei Adventswochenenden statt, der Eintritt ist kostenlos. Im oberbayerischen Schliersee findet der Weihnachtsmarkt im Markus Wasmeier Freilichtmuseum inmitten eines historischen altbayerischen Bauernhofdorfs statt.