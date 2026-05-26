Bayerns WM-Fahrer: Kein Trainingsbetrieb in München

Der FC Bayern hat seine WM-Fahrer freigegeben. Kein Trainingsbetrieb in München, aber die Spieler dürfen sich auf ihre Nationalteams vorbereiten.

Jeden Tag etwas los - Fans pilgern zur Zentrale des deutschen Rekordmeisters. Doch seit der Rückkehr vom DFB-Pokalsieg ist kein Trainingsbetrieb mehr in München. Die WM-Fahrer des FC Bayern sollen noch mal drei Tage freihaben und dann in den kommenden Tagen nach und nach zu ihren Nationalteams reisen.

Neben den acht deutschen Nationalspielern sind auch die beiden Frankreich-Stars Dayot Upamecano und Michael Olise bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Ebenfalls fahren zum Turnier: Harry Kane (England), Luis Díaz (Kolumbien), Konrad Laimer (Österreich), Minjae Kim (Südkorea), Hiroki Ito (Japan), Josip Stanisic (Kroatien), Alphonso Davies (Kanada, aktuell verletzt) sowie Nicolas Jackson und sogar auch Winter-Neuzugang Bara Sapoko Ndiaye (beide Senegal). 19 WM-Fahrer hat der FC Bayern!

Nur vier Profis sind nicht nominiert worden für die WM: Sven Ulreich (37), der deutsche U21-Kapitän Tom Bischof (20), der verletzte Serge Gnabry (30) und Raphaël Guerreiro (32). Die ersten drei haben fast zwei Monate frei! Nach BILD-Informationen hat Double-Trainer Vincent Kompany den Trainingsauftakt erst für 20. Juli angesetzt.

Guerreiro wird ab dem 1. Juli kein Bayern-Profi mehr sein. Bayerns Nicht-Nationalspieler bekommen zwar vom Klub individuelle Trainingspläne, um ihre Fitness beizubehalten, aber während der WM dürfen sie das auch in der Sonne und im Urlaub machen. Der verletzte Gnabry muss zudem weiter an seinem Comeback arbeiten und wird deswegen immer mal wieder an der Säbener Straße sein - zum Reha-Training im Fitnessraum und zur Behandlung bei den Physios





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