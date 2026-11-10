Bayrak stellt Produktion in Deutschland zum 31. Januar 2027 ein

Der Autozulieferer Bayrak schließt seine Werke in Rehburg-Loccum und Gedern. Rund 400 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz nach mehrfachen Insolvenzen und gescheiterten Rettungsversuchen.

Der niederländische Hersteller von Gummi- und Kunststoffteilen Bayrak Lastik kündigt die Schließung seiner verbliebenen Standorte in Deutschland an. Die Produktion in den Werken in Rehburg-Loccum und Gedern wird zum 31. Januar 2027 vollständig eingestellt. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren dadurch ihre Arbeitsplätze in der deutschen Automobilzulieferbranche.

Komplexe Insolvenzhistorie seit 2023

Die Probleme dieses Unternehmens reichen tief in die Vergangenheit zurück. Die Wurzeln liegen bereits im Jahr 2023, als das türkische Unternehmen Bayrak Lastik den insolventen Autozulieferer Rüster übernahm. Doch diese Übernahme war nur der nächste Schritt in einer langen Kette von Scheitern. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat der Betreiber vier Pleiten hingelegt.

Also read Trump nach Wahlverlust: Demokratischer Kongress blockiert Politik ab Januar 2027

Schon im Jahr 2024 beantragte das Management ein Schutzschirmverfahren, um die Firma vor der endgültigen Insolvenz zu retten. Die Sanierungsmaßnahmen erwiesen sich jedoch als nicht nachhaltig. Im April 2026 musste die Insolvenz final erklärt werden, nachdem alle Versuche einer Weiterführung gescheitert waren.

Gescheiterte Verkaufsgespräche und Insolvenzverwalter

Der aktuelle Insolvenzanwalt und Insolvenzverwalter Manuel Sack hatte im Mai noch vorsichtig optimistische Töne angeschlagen. Er erklärte damals gegenüber der BILD, dass durchaus Chancen für eine Fortführung von Bayrak bestehen würden, da die Produkte von den Kunden dringend benötigt werden.

Advertisement

Eine langfristige Perspektive könne man zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht abgeben. Diese Hoffnung zerschlug sich nun endgültig. Laut Sack führten die aktuellen Kaufverhandlungen mit potenziellen Interessenten nicht zu einem Abschluss. Ein Investor wurde nicht gefunden, was die Schließung der Werke unausweichlich machte.

Sack bestätigte gegenüber BILD, dass die Automobilkunden die betroffenen Produkte künftig von anderen Lieferanten beziehen werden. Die bisherigen Standorte können diese Nachfrage nicht mehr decken. Der Insolvenzanwalt betonte, dass er den Mitarbeitern für ihre hervorragende Arbeit in dieser schwierigen Situation danken möchte.

Konkrete Auswirkungen auf Standorte und Belegschaft

Betroffen von den Schließungen ist nicht nur das Werk in Rehburg-Loccum in Niedersachsen, das rund 270 Mitarbeiter beschäftigte. Auch der Bayrak-Standort in Gedern, gelegen in Hessen, ist von den Maßnahmen erfasst. Dort arbeiten noch rund 130 Beschäftigte.

Mit dem Betriebsrat seien ein Interessenausgleich und ein Sozialplan vereinbart worden. Um die Automobilkunden bis zum Produktionsende bedienen zu können, gibt es Anwesenheits- und Halteprämien für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese finanziellen Anreize sollen die Belegschaft bis zur finalen Einstellung der Produktion halten.

Advertisement

Die Produktion wird nun schrittweise heruntergefahren, bis zum endgültigen Aus der beiden Werke nach der Ankündigung. Manuel Sack erklärte, dass die endgültige Einstellung der Produktion zum 31. Januar 2027 erfolgen wird. Dieser Termin ist bindend und lässt keine Ausnahmen mehr zu.