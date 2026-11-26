Er soll in der Bayreuther Innenstadt rechte Parolen gerufen und danach einem Jugendlichen die Nase gebrochen haben. Dank Zeugenaussagen konnte die Kriminalpolizei jetzt einen Verdächtigen identifizieren.

Die Kriminalpolizei in Bayreuth hat Ermittlungen gegen einen 25-jährigen Mann aufgenommen, der in der Innenstadt Nazi-Parolen gerufen und einen Jugendlichen verletzt haben soll. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall vor einer Bäckerei, wo der mutmaßliche Täter mit Parolen aus der NS-Zeit aufgefallen sein soll.

Als ein 16-Jähriger ihn darauf ansprach, schlug der Mann dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht und brach ihm die Nase. Anschließend flüchtete er. Zeugen hatten den Vorfall verfolgt und ihre Beobachtungen der Polizei gemeldet. Anhand ihrer Aussagen sowie einer genauen Personenbeschreibung kamen die Ermittler dem Tatverdächtigen auf die Spur.

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Demnach handelt es sich um einen Bayreuther mit deutsch-kirgisischer Staatsangehörigkeit. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Wegen der Nazi-Parolen kommt ein Verfahren wegen Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen hinzu. Es war nicht der einzige Vorfall mit rechtsextremistischen Äußerungen innerhalb weniger Tage: Ein Unbekannter soll den Angaben der Polizei zufolge am Donnerstag in der Stadt nationalsozialistische Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben.