Bayreuther Festspiele: Katharina Wagner entschuldigt sich bei Michel Friedman

Die Bayreuther Festspiele feiern in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum. Eine geplante Veranstaltung über Antisemitismus wurde mit dem Verweis auf Sicherheitsbedenken abgesagt. Michel Friedman, der als Redner eingeplant war, übte scharfe Kritik. Nun hat sich Festspiel-Chefin Katharina Wagner bei ihm entschuldigt.

Katharina Wagner entschuldigt sich bei Michel Friedman nach Absage seines Gedenkkonzerts in Bayreuth. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete war als Redner für eine Veranstaltung geplant, die sich mit dem Antisemitismus von Richard Wagner auseinandersetzen sollte.

Der 150-jährige Jubiläum der Bayreuther Festspiele ist nicht ohne Kontroversen verbunden. Nachdem Friedman eine Absage erhalten hatte, veröffentlichte die Festspiel-Chefin Katharina Wagner einen Brief, in dem sie sich entschuldigte. Sie habe sich für das gesamte Verhalten, wie Friedman denkt, sehr glaubwürdig und sehr ernsthaft entschuldigt. Wagner habe ihm angeboten, den Zustand wiederherzustellen - das Konzert würde am vorgesehenen Ort und zum vorgesehenen Termin stattfinden





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