Baywa feiert Eröffnung ihres neu renovierten Standortes in Schwabmünchen

Der neue Standort in Schwabmünchen bietet nun mehr Angebot und Komfort für die Kunden. Die Sanierung hat sieben Millionen Euro gekostet und gedauert. Der Umbau brachte Vorteile in vielen Bereichen und verbesserte die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter.

Nach dem Umbau gibt es in Schwabmünchen nun mehr Angebot und Komfort für die Kunden. Die Sanierung hat sieben Millionen Euro gekostet und gedauert. Vor allem eine Herausforderung hat es dabei gegeben: Die Umbau ten erfolgten im laufenden Betrieb.

Vertriebschef Markus Daik erinnert sich: Das war schon hart. Bei meinem ersten Besuch während der Bauphase bekam ich einiges von den Kollegen vor Ort zu hören. Doch das ist nun Vergangenheit, und Daik lobt die Mitarbeiter: Sie haben eine harte Zeit gemeistert. Regional-Vertriebsleiter Georg Bichle bezeichnete bei der Eröffnung Schwabmünchen als wichtigen Standort.

Mit Blick auf die derzeitige Lage des Konzerns stellte er fest: Der Bau fiel in eine für die Baywa nicht leichte Zeit. Die Bedeutung des Baus hob auch die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald hervor: Dies ist ein wichtiger Baustein für den südlichen Landkreis. Eine Ansicht, die auch Schwabmünchens Bürgermeister Benjamin Schorer teilt, der zudem feststellte: Ich freue mich auch als Kunde. Ich hoffe, dies ist der Beginn einer guten Geschäftsbeziehung.

Diese Geschäftsbeziehung hat Magnus Löcherer schon länger. Der Stadtrat hat eine Baufirma in Klimmach und ist schon lange Kunde bei der Baywa, wie er sagt. Am besten gefällt ihm die überdachte Ladezone. Auch die neue Wegführung auf dem Gelände findet er gut.

Grundsätzlich hat ein Baustoffhandel in der Region für ihn eine große Bedeutung. Das bedeutet kurze Wege. Dazu passt die Verfügbarkeit, lobt er. Für ihn war auch klar, dass er auch nach dem Bekanntwerden der Schieflage des Konzerns dort weiter einkauft: Wir profitieren von dem Angebot vor der Türe, also müssen wir es unterstützen.

Worte, die Christian Henkel gerne hört. Henkel ist seit Anfang des Jahres Standortleiter in Schwabmünchen. Den größten Teil der Sanierung habe ich verpasst, den hat mein Vorgänger gemeistert, sagt Henkel. Er freut sich nun, den Kunden ein besseres Angebot machen zu können.

Denn der Umbau, der sieben Millionen Euro gekostet hat und über mehr als sechs Jahre geplant wurde, bringt Vorteile in vielen Bereichen. Der Warenwert, der in Schwabmünchen auf die Kunden wartet, schätzt Standortleiter Christian Henkel auf etwas mehr als zwei Millionen Euro. Wir haben das Sortiment in Tiefe und Breite angepasst, sagt er. So stehen den Kunden nicht nur mehr, sondern auch neue Produkte zur Auswahl.

Dachplatten und bestimmte Winkelbleche hat es bisher hier nicht gegeben, so Henkel. Auf einer Fläche von 23.000 Quadratmetern verteilen sich die Waren. An die Zeit vor der Sanierung erinnert nur eine Lagerhalle. Der Rest wurde abgerissen und neu gebaut.

Der Bereich zwischen der alten und neu gebauten Lagerhalle ist überdacht, somit können die Kunden im Trockenen ihre Einkäufe verladen. Auch der Fachmarkt strahlt im neuen Glanz. Der verfügt nun über einen großzügig gestalteten Ausstellungsbereich für Fenster, Türen, Terrassenplatten, Natursteine sowie weitere Baustoffe für den Garten- und Landschaftsbau. Optimiert wurde auch die Verkehrsführung auf dem Gelände.

Vor der Sanierung kam es schon vor, dass sich Lkw zu Stoßzeiten bis auf die Landsberger Straße zurückstauten. Jetzt sind die Wege klar und auch mehr Standflächen vorhanden, sodass An- und Abfahrt ohne Probleme möglich ist. Auch für die 35 Mitarbeiter haben sich, hauptsächlich durch den Neubau des Bürogebäudes, die Arbeitsbedingungen deutlich gebessert





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Baywa Schwabmünchen Umbau Sanierung Warenwert Sortiment Arbeitsbedingungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Einer der prägnantesten Horrorfilme der letzten Jahre läuft jetzt kostenlos in der ZDF-MediathekDieser unangenehme Horrorfilm brennt sich ins Gedächtnis.

Read more »

Morgen ist es so weit: Das ist bei der Sommernacht 2026 in Schwabmünchen gebotenWas am Freitagabend im Stadtzentrum los ist. Für Stimmung in der Fuggerstraße sorgen die Band Milksnitte und Alleinunterhalter Adi Hauke.

Read more »

Bei der BayWa brennt es lichterloh: Entscheidet sich das Schicksal des Agrarkonzerns diese Woche?Es geht um die Zukunft des taumelnden Unternehmens. Doch die Banken und die Großaktionäre misstrauen sich zunehmend. Selbst eine Zerschlagung ist inzwischen denkbar.

Read more »

der Kampfhubschrauber „Sea Tiger” ist die Antwort der Deutschen Marine auf das Rüsten der RussenDie Einführung des High-Tech-Hubschrauber „Sea Tiger” soll bei der deutschen Marine die U-Boot-Jagd revolutionieren. FOCUS-online konnte während eines Nato-Manövers auf der Fregatte „Sachsen-Anhalt” einen Blick auf den „Sea Tiger” werfen.

Read more »