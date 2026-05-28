Baywatch-Legenden feiern großes Comeback

Michael Bergin, Kelly Packard und David Chokachi sind zurück am Set von Baywatch und zeigen sich in Bestform. Sie feiern ihr großes Comeback und beweisen, dass sie bis heute echte Hingucker geblieben sind.

Die Baywatch -Legenden sind zurück am Set und zeigen auch mit über 50 noch Muckis. Michael Bergin , Kelly Packard und David Chokachi , die bereits im Kult-Original am Strand von Malibu für Recht und Ordnung gesorgt haben, drehen auch für die Neuauflage und zeigen sich auf neuesten Fotos super gelaunt, tiefengebräunt und in Bestform.

In den 90er-Jahren sprinteten sie in knallroter Badebekleidung direkt in die Herzen unzähliger Baywatch-Fans: Bergin, Packard und Chokachi wurden mit ihren legendären Auftritten am Strand zu absoluten Kultstars einer ganzen Generation. Nun feiern die drei ihr großes Comeback. Besonders erstaunlich: Auch Jahrzehnte später haben die ehemaligen Serienlieblinge kaum etwas von ihrem damaligen Glamour verloren. Mit durchtrainierten Bodys, gebräunter California-Ausstrahlung und jedem Charisma beweisen sie, dass sie bis heute echte Hingucker geblieben sind.

Foto: HGM-PRESS Packard, die in der achten und neunten Staffel der Original-Serie die Rolle der April Giminski spielte, trug während der Dreharbeiten einen grünen Bikini. Sie spielte die Rolle des Rettungsschwimmers Cody Madison. In der Neuauflage wird Cody das Grillrestaurant The Shoreline am Malibu-Beach leiten. Doch Fans dürfen sich freuen: Gelegentlich soll er als Lifeguard aushelfen und der neuen Rettungsschwimmer-Generation als Freund und Mentor zur Seite stehen.

Chokachi spielte bereits von 1995 bis 1999 bei Baywatch mit. Michael Bergin spielte zwischen 1997 und 2001 die Rolle des Jack J.D. Darius. Kelly Packard spielte ab 1991 für 49 Folgen die Rolle der April Giminski.

Von links: Michael Bergin, David Hasselhoff, Mitzi Kapture, David Chokachi, Kelly Packard und Brooke Burns 1998 am Set. In dem kommenden Fox-Reboot, dessen Produktion bereits Anfang dieses Jahres anlief, sind Stephen Amell, Shay Mitchell, Jessica Belkin, Noah Beck, Brooks Nader und Livvy Dunne in den Hauptrollen zu sehen. Foto: action press Im Mittelpunkt der Serie steht Amells Charakter Hobie Buchannon - der Sohn des legendären Rettungsschwimmers Mitch Buchannon, der in der Original-Serie von gespielt wurde.

Hobie ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und arbeitet nun als Captain der Rettungsschwimmer. Sein Leben wird jedoch völlig auf den Kopf gestellt, als seine Tochter Charlie, von deren Existenz er bislang nichts ahnte, plötzlich vor seiner Tür steht





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