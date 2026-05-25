Bazoumana Touré: "Deutschland hat eine sehr starke Mannschaft, das wird auf keinen Fall leicht für uns."

Bazoumana Touré, 20, spricht in der Vorrunde mit der Elfenbeinküste auf die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Touré sieht seinen Vorteil darin, dass er viele Gegenspieler aus der Im TSG-Vereinsmagazin "Spielfeld" spricht. Trotz seines Wissens über Verteidiger wie Nico Schlotterbeck oder David Raum, bleibt Touré auf dem Boden: "Auf diesem Niveau kennen sich die meisten Spieler ohnehin – und durch Analysen lernt man schnell auch bisher unbekannte Gegner kennen. Deutschland hat eine sehr starke Mannschaft, das wird auf keinen Fall leicht für uns." Für den Angreifer erfüllt sich mit der WM-Teilnahme ein Traum. Seine Erwartungen an die Elfenbeinküste sind hoch: "Wir wollen so weit wie möglich kommen und zeigen, was wir können. Wir haben eine gute Mannschaft mit viel Qualität in allen Bereichen. Außerdem haben wir auch einen starken Teamgeist, was in einem Turnier auch wichtig ist." Sein Motto für den WM-Krimi: "Wenn wir als Team funktionieren und unsere Stärken auf den Platz bringen, können wir gegen viele Gegner bestehen."

Star Bazoumana Touré (20) trifft in der Vorrunde mit der Elfenbeinküste auf die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) – und sieht seinen Vorteil darin, dass er viele Gegenspieler aus der Im TSG-Vereinsmagazin " Spielfeld " spricht.

Der Ivorer meint: "Vielleicht ein kleiner Vorteil, weil man weiß, wie bestimmte Spieler ticken und nach welchen Mustern sie spielen.

" Trotz seines Wissens über Verteidiger wie Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund) oder David Raum (28/RB Leipzig) bleibt Touré auf dem Boden: "Auf diesem Niveau kennen sich die meisten Spieler ohnehin – und durch Analysen lernt man schnell auch bisher unbekannte Gegner kennen. Deutschland hat eine sehr starke Mannschaft, das wird auf keinen Fall leicht für uns.

" Für den Angreifer erfüllt sich mit der WM-Teilnahme ein Traum. Touré: "Die Weltmeisterschaft ist wohl für jeden Fußballer das größte Ziel, das ist die größte Bühne. Es ist eine riesige Ehre, dort dabei zu sein.

"Mit ihm freut sich seine Familie. Als 2025 die erste Nominierung für sein Heimatland kam, gab es daheim bei den Tourés kein Halten mehr. Bazou: "Schon als Kind habe ich davon geträumt. Ich war sehr stolz und auch sehr emotional, meine ganze Familie hat sich gefreut und getanzt.

Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin.

" Mit diesem Rückhalt will er nun auch beim Turnier glänzen – und die Großen ärgern! Seine Erwartungen an die Elfenbeinküste sind hoch: "Wir wollen so weit wie möglich kommen und zeigen, was wir können. Wir haben eine gute Mannschaft mit viel Qualität in allen Bereichen.

Außerdem haben wir auch einen starken Teamgeist, was in einem Turnier auch wichtig ist.

" Sein Motto für den WM-Krimi: "Wenn wir als Team funktionieren und unsere Stärken auf den Platz bringen, können wir gegen viele Gegner bestehen.





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