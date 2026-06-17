BBC entwickelt Live-Action-Serie zu "Kikis kleinem Lieferservice"

BBC Studios Kids & Family entwickelt eine Live-Action-Serie zu "Kikis kleinem Lieferservice", einer Buchreihe von Eiko Kadono. Die Serie soll aus zehn halbstündigen Episoden bestehen und sich an den ersten Band der Buchreihe orientieren.

Wenn westliche Produktionsfirmen sich an die Adaption von Zeichentrick - und Anime -Titeln wagen, darf ihre Erfolgsbilanz wohl getrost als "dürftig" beschrieben werden. Immer wieder werden Anime -Fans skeptisch auf den angekündigten Versuch reagieren, einen der besten Ghibli-Filme aller Zeiten als Live-Action-Fernsehserie neu zu adaptieren.

Zum 40-jährigen Jubiläum von Eiko Kadonos Buchreihe "Kikis kleiner Lieferservice" wird BBC Studios Kids & Family die erwähnte Live-Action-Serie entwickeln. Beteiligt sind zudem die britische Produktionsfirma Wheel in Motion und das japanische Medienunternehmen Kadokawa Corporation. Die Serie befindet sich derzeit in Entwicklung und soll aus zehn jeweils halbstündigen Episoden bestehen. Inhaltlich orientiert sie sich vor allem am ersten Band der insgesamt sechsteiligen Buchreihe.

Im Mittelpunkt steht die 13-jährige Hexe Kiki, die ihr Elternhaus verlässt und in die Hafenstadt Koriko zieht. Dort gründet sie einen Lieferservice und knüpft neue Freundschaften. Es ist also keine direkte Adaption des Ghibli-Films, doch es wird genau die Handlung aufgegriffen, die sich schon der Anime zur Vorlage genommen hatte. Das Drehbuch übernimmt Irena Brignull.

Zu ihren bisherigen Arbeiten zählen der oscarnominierte Animationsfilm "The Boxtrolls", die Sky-Produktion "Skellig" sowie die Netflix-Verfilmung von "The Little Prince". Die Verantwortlichen betonen, dass sie mit der Live-Action-Serie eine neue Zielgruppe für "Kikis kleiner Lieferservice" erschließen wollen. Ich verstehe diesen Ansatz durchaus, aber ich bin der Meinung, dass der inzwischen 37 Jahre alte Anime von Studio Ghibli ein zeitloser Klassiker ist.

Mit seiner charmanten Geschichte und den wunderschönen Zeichnungen sollte es ihm doch auch möglich sein, das jetzige junge Publikum erneut in seinen Bann zu ziehen? Zumal für mich das Medium der Anime- und Zeichentrickproduktion in etlichen Belangen Live-Action-Serien überlegen ist. Ausgefallene Inszenierungen, kreative Einstellungen und perfekt abgestimmte Bildkompositionen lassen sich hier vergleichsweise leichter umsetzen.

Wenn die Live-Action-Serie von "Kikis kleiner Lieferservice" die schöne und so wichtige Geschichte der kleinen Hexe einem neuen Publikum näher bringt, dann ist es unter dem Strich wohl ein lohnendes Unterfangen gewesen. Ich kann mir jedoch kaum vorstellen, dass diese Adaption an die Magie des Ghibli-Meisterwerks auch nur im Ansatz herankommen wird





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