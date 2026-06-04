BBL-Playoffs: Bayern vor Finaleinzug - Pešić jagt zehnte Final-Teilnahme

Der FC Bayern München steht kurz vor dem Einzug ins BBL-Finale. Nach zwei Heimsiegen gegen die Telekom Baskets Bonn hat der Titelverteidiger den ersten Matchball. Trainer Svetislav Pešić könnte in seiner letzten Saison zum zehnten Mal ein Finale erreichen. Das Spiel wird live gestreamt.

Die BBL - Playoffs nähern sich ihrem Höhepunkt. Der FC Bayern München steht nach zwei souveränen Heimsiegen gegen die Telekom Baskets Bonn kurz vor dem Einzug ins Finale.

In der Best-of-Five-Serie führt der Titelverteidiger mit 2:0 und hat am Donnerstag in Bonn den ersten Matchball. Ein Sieg würde Trainer Svetislav Pešić in seiner letzten Saison die zehnte Final-Teilnahme in der Basketball-Bundesliga bescheren. Pešić, der bereits mit Alba Berlin und dem FC Bayern insgesamt fünf Meisterschaften gewann, könnte damit einen weiteren Meilenstein setzen. Die Ausgangslage ist klar: Bayern will die Serie schnell beenden, doch die Bonner Hardtberg-Halle ist berüchtigt für ihre heiße Atmosphäre.

Die Baskets verloren in der regulären Saison zu Hause nur fünf Spiele. Ohne den verletzten Aufbauspieler Grayson Murphy, der in Spiel eins umknickte und in Spiel zwei fehlte, geriet die Bonner Offensive ins Stocken. Sein Einsatz für Spiel drei ist fraglich, ebenso wie der von Michael Kessens und Tylan Birts. Bayern hingegen könnte wieder auf Andreas Obst zurückgreifen.

Der MVP der Liga fiel in Spiel zwei wegen eines grippalen Infekts aus, ist aber wieder fieberfrei. Ob er im Kader steht, wird nicht verraten - typisch für die Playoffs. Nationalspieler Oscar da Silva warnt jedoch vor Übermut: Wir wollen die Serie so schnell wie möglich beenden, aber in Bonn wird es nicht einfacher als in München. Die physische Spielweise der Bonner und die Unterstützung der Fans machen jedes Auswärtsspiel zur Herausforderung.

Veteran Johannes Voigtmann ergänzt: Bonn hat in Spiel zwei nicht aufgegeben. Sie kamen in der zweiten Halbzeit noch einmal heran. Wir müssen an unsere starke erste Hälfte anknüpfen, aber vor dieser Kulisse wird es gefährlich. Die Partie wird live auf SPORTBILD.de in Kooperation mit Dyn übertragen.

Fans können den kostenlosen Livestream ab 18:30 Uhr verfolgen. Für Pešić, der im Sommer nach zehn Jahren beim FC Bayern aufhört, wäre der Finaleinzug ein emotionaler Höhepunkt. Seine Karriere ist geprägt von Erfolgen: Mit Alba gewann er 1997 die erste Meisterschaft, es folgten drei weitere bis 2000. 2014 holte er mit Bayern den Titel. Nun steht er vor seiner zehnten Finalserie - ein Rekord, der seine außergewöhnliche Karriere unterstreicht.

Die Baskets hingegen kämpfen ums Überleben in der Serie. Sie müssen ihre Heimstärke nutzen, um den Ausgleich zu schaffen. Die Mannschaft um Trainer Tuomas Iisalo hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie Rückschläge wegstecken kann. Doch gegen einen so erfahrenen Gegner wie Bayern ist eine Niederlage schnell bestraft.

Die Münchner haben in den Playoffs bisher eine beeindruckende Defensive gezeigt und lassen kaum einfache Körbe zu. Offensiv verlassen sie sich auf die Tiefe des Kaders. Spannung ist also vorprogrammiert. Wird Bayern den Sack zumachen oder gelingt Bonn die Wende? Die Antwort gibt es am Donnerstagabend in der Hardtberg-Halle





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