Malte Delow setzt auf neues Mindset bei Albas BBL-Heimspiel gegen FC Bayern. Patrick Femerling analysiert die Champions-League-Doppelbelastung der Münchner.

Der Nationalspieler und Alba-Berlin-Guard Malte Delow (25) will in der aktuellen BBL -Saison die Leistungen der Vorjahre übertreffen. Nachdem die Berliner Mannschaft mit fünf Siegen und vier Niederlagen derzeit auf Platz sieben in der Liga rangiert, zielt das Team unter der Führung von Delow auf die Tabellenführung. Delow bewertet die bisherige Saison zwar mit der Note 3-, strebt aber am Ende eine 1- an, ähnlich wie im vorangegangenen Titelgewinn.

Strategische Anpassung im Vorfeld des Duells

Delow, der mit Alba bereits vier Meisterschaften feierte, weist auf die Notwendigkeit hin, unnötige Niederlagen zu vermeiden. Im ersten Aufeinandertreffen der laufenden Saison unterlagen die Berliner in München deutlich mit 61:95. Delow führt dafür den großen Respekt vor dem Erzrivalen sowie personelle Engpässe an. Damals fehlte der erfahrene Martin Hermannsson, und Center Norris Agbakoko war verletzt. Für das kommende Heimspiel in Berlin, das am Sonntag um 18 Uhr live auf dem Streamingdienst Dyn und auf sportbild.de zu sehen ist, kündigt Delow ein fundamental anderes Mindset an. Statt Zögern soll nun von Anfang an ein hohes Tempo und eine aggressive Verteidigung bestimmen.

Also read Erschreckende Dominanz! Ist die BBL für Bayern nur noch Training für Europa?

Die Vorteile der taktischen Vorbereitung

Einer der wichtigsten strategischen Hebel für Alba Berlin liegt in der kalenderbedingten Belastung des Gegnerkaders. Bayern München bestreitet an diesem Sonntag sein viertes Spiel innerhalb von acht Tagen. Delow betont, dass diese intensive Phase genutzt werden muss, um das Tempo des Gegners nicht einfach zu akzeptieren. Sollte Bayern in seinen Lauf kommen, könne das Team mit seiner hohen Qualität jeden Fehler sofort bestrafen. Daher ist es das primäre Ziel der Berliner, das Spieltempo diktiert zu bekommen und den Münchnern keine Raum für Angriffe zu geben. Diese taktische Disziplin gilt als entscheidender Faktor, um die numerische und erfahrungsmäßige Überlegenheit Bayerns im Parkett zunichte zu machen.

Advertisement

Johannes Thiemann kehrt zu seinem Ex-Klub zurück

Eine besondere narrative Ebene erhält das Spiel durch die Rückkehr von Johannes Thiemann (32). Der Welt- und Europameister, der von 2018 bis 2024 für Alba Berlin auflief, trifft nun mit dem FC Bayern auf seine alte Wirkungsstätte. In diesen sechs Jahren gewann Thiemann mit den Berlinern dreimal die Meisterschaft und leistete einen enormen Beitrag zum Vereinserfolg. Nach zwei Jahren in Japan ist er nun in die BBL zurückgekehrt. Delow drängt darauf, dass die Fans die Rückkehr positiv aufnehmen und die historischen Verdienste Thiemanns würdigen. Der Spieler habe seinen Karriereweg konsequent verfolgt, um auf höchstem europäischen Niveau in der EuroLeague zu spielen, wofür Bayern der richtige Schritt war. Ein Wechsel zu Alba hätte aus sportlicher Sicht für Thiemann keinen Sinn ergeben.

Experteneinschätzung und aktuelle Formkurve

Rekordnationalspieler und Experte Patrick Femerling (51) sieht am Sonntag ein spannendes Duell, wobei er den FC Bayern aufgrund der tieferen Personaldecke als Favorit einstuft. Femerling weist darauf hin, dass Bayern auf jeder Position dreifach besetzt ist und über eine herausragende Kaderqualität verfügt. Dennoch sieht er durch die Doppelbelastung mit der EuroLeague Risiken für die Münchner, die ihre Spuren hinterlassen. Alba Berlin gelte als immer konkurrenzfähig, besonders wenn das Team zu Hause aufläuft und seine neuen Akteure zunehmend besser in das System integriert werden. Die Integration der Neuzugänge schreite voran, was der Mannschaft die nötige Stabilität für die Herausforderung gegen die Bayern geben soll.