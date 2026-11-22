Auch im Ostderby gegen die Rostock Seawolves haben die Basketballer von Science City ihre Negativserie nicht ad acta legen können. Am Samstagnachmittag unterlagen die Thüringer vor heimischer Kulisse deutlich.

Auch im Ostderby gegen die Rostock Seawolves haben die Basketball er von Science City ihre Negativserie nicht ad acta legen können. Am Samstagnachmittag unterlagen die Thüringer vor heimischer Kulisse deutlich.

Science City Jena hat auch im Ostderby gegen die Rostock Seawolves den Ab- wärtstrend in der Basketball-Bundesliga nicht stoppen können. Gegen den Dritten der BBL verlor das Schlusslicht am Sonnabend klar mit 67:86. Die sechste Niederlage in Folge deutete sich bereits beim 19:26 nach dem ersten Viertel an. Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen.

Also read Angriff auf Webseite der Uni Jena

Mehr Selbstvertrauen verschaffte das den Thüringern nicht. Die letzten Viertel gingen mit sechs bzw. sieben Zählern Rückstand verloren. Am Ende stand eine klare Heimpleite. Zuletzt hatte Jena Anfang Oktober in einem anderen Ostduell die Niners Chemnitz besiegt.

Advertisement

Nach zehn Partien hat das Team von Steven Esterkamp erst zweimal gewonnen. MDR.de bei Google als bevorzugte Quelle wählen Die Nachrichtenlage ist unübersichtlich und Sie wollen aktuelle Informationen aus Ihrer Region, die für Sie relevant sind? Dann legen Sie MDR.de als bevorzugte Quelle in der Google-Suche fest. So funktioniert's.