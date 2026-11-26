Der BBU-Verband kritisiert die Koalitionsverhandlungen in Berlin. Maren Kern warnt vor Vergesellschaftung und stagnierendem Wohnungsbau. Fakten zur Baukrise.

Unmittelbar vor der Berliner Wahl stellten Immobilienverbände ihre Argumente klar dar und warnten eindringlich vor den politischen Plänen der Linken. Die Verbände warnten davor, dass Vergesellschaftungsmaßnahmen, verschärfte Auflagen für Mietpreise und strengere Vorgaben zum Bau von Sozialwohnungen Entwickler und Investoren aus Berlin vertreiben würden. Laut den Warnungen hätte dies den Wohnungsbau gebremst und die ohnehin schon angespannte Wohnungsnot weiter verschärft. Der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen positionierte sich hier als wichtige Stimme der Branche gegen die politischen Konzepte der Linken.

Koalitionsvertrag und Baupolitik

Mit dem Sondierungspapier haben die Parteien Linke, Grüne und SPD nun einen ersten Plan vorgelegt, wie sie das Bauen und Mieten in Berlin grundlegend verändern wollen. Dieser Plan bildet die Basis für die kommenden Verhandlungen über die künftige Wohnungspolitik in der Hauptstadt. Die Branche beobachtet diese Pläne mit großer Aufmerksamkeit und Skepsis, da die umgesetzten Maßnahmen direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten haben. Der BBU Verband hat sich daraufhin an die Öffentlichkeit gewendet, um die Risiken dieser Pläne aufzuzeigen und die Perspektive der Bauunternehmen darzulegen.

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Kritik an Neubau-Illusionen

Maren Kern, Vorstandsmitglied des BBU Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, hat in einem ausführlichen Interview die Position der Industrie dargelegt. Sie spricht von einer Illusion, wenn angenommen wird, dass durch die neuen Pläne deutlich mehr Neubauten entstehen und die Mieten sinken werden. Kern argumentiert, dass es Jahre dauert, bis eine einzige Wohnung gebaut und bezugsfertig ist. Die Not der Menschen, die dringend Wohnraum benötigen, sei daher durch diese politischen Versprechungen nicht adäquat ernst genommen worden. Die Verzögerungen im Bauwesen seien eine reale Hürde, die durch politische Unsicherheit noch verstärkt werde.

Wegfallender Bau-Finanzierungen

Eines der zentralen Themen in der Diskussion sind die wegfallenden oder stark eingeschränkten Bau-Finanzierungsmöglichkeiten. Ohne stabile Finanzierungsgrundlagen ist es für Bauunternehmen schwierig, neue Projekte zu planen und umzusetzen. Maren Kern weist darauf hin, dass die politische Unsicherheit Investoren abschreckt und das Risiko für Projekte erhöht. Wenn Banken und Finanzierer unsicher sind, steigen die Kreditkosten oder werden Kredite ganz verweigert. Dies führt dazu, dass viele geplante Wohnungsbauprojekte auf der Strecke bleiben, obwohl der Bedarf enorm ist. Die Branche fordert daher vorhersehbare Rahmenbedingungen statt politischer Experimente.

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Sorge um Vergesellschaftung

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Kritik ist die befürchtete Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne. Viele Akteure in der Branche sind der Ansicht, dass eine solche Maßnahme nicht nur große Konzerne trifft, sondern auch die Genossenschaften in einer bösen Überraschung enden könnte. Genossenschaften spielen eine wichtige Rolle im Berliner Wohnungsmarkt und könnten durch die Ausweitung der Vergesellschaftung in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Unsicherheit über den Umgang mit Privateigentum führt dazu, dass viele Eigentümer und Manager vorsichtig agieren und Investitionen zurückhalten. Dies wirkt sich direkt auf das Angebot am Wohnungsmarkt aus.

Zukunft der Berliner Wohnungspolitik

Die Branche sieht sich in einer schwierigen Lage, da die politischen Ziele der Koalitionspartner oft im Widerspruch zu den wirtschaftlichen Realitäten stehen. Die Forderung nach mehr Sozialwohnungen und günstigeren Mieten stößt auf begrenzte Ressourcen und hohe Baukosten. Ohne eine realistische Strategie, die auch die Interessen der Bauwirtschaft berücksichtigt, ist eine Lösung der Wohnungsnot kaum möglich. Der BBU Verband bleibt daher am Ball und wird die politischen Entwicklungen weiterhin kritisch begleiten. Es bleibt abzuwarten, wie die Koalitionsverhandlungen zwischen Linken, Grünen und SPD ausgehen und welche Kompromisse erzielt werden. Die Zukunft des Berliner Wohnungsmarktes hängt maßgeblich von der Balance zwischen sozialen Zielen und wirtschaftlicher Vernunft ab.