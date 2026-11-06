Die Partnerschaft zwischen BC.Game und Leicester City gerät ins Visier, nachdem das Glücksspielunternehmen die Pornodarstellerin Eva Elfie als neue Partnerin vorstellte.

Die langjährige Sponsorenpartnerschaft zwischen dem englischen Fußballverein Leicester City und dem Online-Glücksspielanbieter BC.Game gerät zunehmend in die Kritik. Auslöser der aktuellen Debatte ist eine Veröffentlichung des Unternehmens, die die Pornodarstellerin Eva Elfie offiziell als neue Partnerin würdigte. Dieser Schritt hat bei den Unterstützern des Klubs zu erheblicher Verärgerung geführt, da er die bereits bestehende Kontroverse um die Verbindung des Vereins mit der Glücksspielinustrie neu entfacht hat. Die Fan-Gruppierung Foxes Trust hat die Situation öffentlich kommentiert und ihre Unzufriedenheit deutlich zum Ausdruck gebracht.

Hintergrund des Sponsorings und finanzielle Dimension

Die Kooperation zwischen dem englischen Verein und dem Anbieter aus dem Glücksspielbereich ist finanziell von erheblicher Bedeutung. Obwohl die exakte Laufzeit des Vertrags nicht öffentlich detailliert aufgeschlüsselt wird, bezifferte BC.Game den Gesamtwert der Partnerschaft bei dessen Bekanntgabe im Jahr 2024 auf 40 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Wert von rund 37 Millionen Euro. Dieser beträchtliche Geldfluss hat die Position des Sponsors auf der Trikotvorderseite gefestigt, wobei die meisten Fans von Leicester City die Präsenz dieser Marke bereits zuvor kritisch beobachtet hatten. Die wirtschaftliche Abhängigkeit des Klubs von solchen Einnahmequellen steht somit im direkten Spannungsfeld mit den ethischen Bedenken der Anhängerschaft.

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Fan-Protest und Kritik an geschäftlichen Werten

Die organisatorische Vereinigung der Fans, der Foxes Trust, hat eine offizielle Erklärung veröffentlicht, in der scharfe Kritik an der aktuellen Ausrichtung geübt wird. In diesem Text wird argumentiert, dass die Verbindung von Glücksspiel und Pornografie verheerende Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Vereins haben könnte. Die Gruppenführung führt aus, dass derartige Partnerschaften diese beiden Welten einem breiteren Publikum näherbringen und diese damit unweigerlich mit dem Namen Leicester City verbinden. Die Erklärung betont weiter, dass die meisten Unterstützer des Fanclubs bereits jetzt Bestürzung und Unzufriedenheit über die Trikotsponsoring-Partnerschaft mit BC.Game hegen, da dies als Verrat an den eigentlichen Werten des Klubs wahrgenommen wird.

Die Rolle von Eva Elfie und aktuelle Marktposition

Zentraler Punkt der neuen Unruhe ist die Person der russischen Influencerin und international bekannten Pornodarstellerin Eva Elfie. BC.Game hatte auf seiner Plattform den Satz "Jetzt beginnt der Spaß" veröffentlicht und die 29-jährige thereby offiziell willkommen geheißen. Der Fan-Text hebt hervor, dass BC.Game nun eine neue Partnerschaft mit der als internationale Content-Creatorin und E-Sport-Persönlichkeit beworbenen Elfie angekündigt hat, die zudem durch Inhalte für Erwachsene bekannt ist. Dies wird von den Kritikern als zusätzlicher Beleg gewertet, dass der Verein durch die Annahme eines solchen Sponsors seine Grundwerte aufgegeben hat, was die Spannungen zwischen Management und Anhängerschaft weiter verschärft.

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Sportlicher Kontext und Tabellenpositionen

Die sportliche Situation des Klubs hat in der Vergangenheit bereits zu erheblichen finanziellen und sportlichen Herausforderungen geführt. In der ersten gemeinsamen Saison mit dem neuen Sponsor stieg der ehemalige englische Überraschungsmeister von 2016 als Tabellen-Achtzehnter ab. In der darauf folgenden Saison landete der Verein in der zweiten englischen Liga auf Rang 23, was den erneuten sportlichen Abstieg zur Folge hatte. Aktuell befindet sich der Klub in der dritten Liga und liegt auf Rang 10 der Tabelle. Aus 13 Spielen konnten bisher 19 Punkte geholt werden, was sich in 5 Siegen, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen aufteilt. Diese sportliche Talfahrt steht in keinem direkten kausalen Zusammenhang zur Kritik, macht die finanzielle Notwendigkeit von Sponsoring jedoch verständlich.

Ausblick auf die weitere Entwicklung

Die zukünftige Entwicklung der Partnerschaft bleibt abzuwarten, da die genauen Vertragsklauseln und Kündigungsfristen nicht transparent sind. Es ist derzeit unklar, wie der Vereinsvorstand auf den öffentlichen Druck der Fan-Gruppierung reagieren wird, insbesondere da die finanziellen Einnahmen aus der Partnerschaft mit dem Glücksspielanbieter für den Klub von großer Bedeutung sind. Die Kritik der Fans zielt darauf ab, die kommerziellen Interessen des Klubs gegen seine soziale Verantwortung abzuwägen. Solange die Partnerschaft mit BC.Game und der damit verbundenen Vermarktung durch Influencer wie Eva Elfie besteht, wird die Spannungen zwischen den verschiedenen Interessengruppen innerhalb der Fußballgemeinde wahrscheinlich anhalten.