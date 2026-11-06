BC.Game und Eva Elfie: Leicester City-Sponsor unter Druck

Der Hauptsponsor von Leicester City, BC.Game, wirbt mit Pornostar Eva Elfie. Fans der Foxes Trust reagieren empört auf die Verbindung von Glückssponsor und Erotik-Content. Das Engagement gefährdet den Image-Status des Klubs.

Die Partnerschaft zwischen dem englischen Fußballverein Leicester City und dem Online- Glücksspiel unternehmen BC.Game gerät in eine schwere Krisenphase. Der Vorstoß von BC.Game, sich öffentlich mit der 29-jährigen Pornodarstellerin Eva Elfie zu inszenieren, hat bei der Fangemeinschaft für massive Empörung gesorgt. Der Slogan "Jetzt beginnt der Spaß", mit dem das Unternehmen die Influencerin willkommen hieß, wird von Kritikern nicht als Marketing-Gag, sondern als direkter Verstoß gegen die gesellschaftlichen Werte des Traditionsvereins gewertet. Die Fan-Gruppierung Foxes Trust sieht die Integrität des Clubs durch die wachsende Nähe zum Erwachsenen-Entertainment gefährdet.

Sponsor-Vertrag und finanzielle Dimension

BC.Game ist seit der Saison 2024/25 als offizieller Trikotsponsor auf der Vorderseite der Spielkleidung von Leicester City präsent. Die finanzielle Dimension dieses Engagements ist erheblich: Zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung im Jahr 2024 bezifferte BC.Game den Gesamtwert der Partnerschaft auf 40 Mio. US-Dollar, was einem Betrag von rund 37 Mio. Euro entspricht. Die Laufzeit des Vertrages bleibt jedoch öffentlich nicht transparent und wurde von beiden Seiten nicht detailliert offengelegt. Diese hohe finanzielle Einbindung macht den Verein abhängig von der Reputation des Sponsors, was die aktuellen Imageschäden für die Vereinsführung besonders problematisch macht.

Also read BC.Game und Eva Elfie: Kontroverse um Leicester City Hauptsponsor

Reaktion der Foxes Trust und Fan-Protest

Die fanorganisierte Gruppe Foxes Trust hat die Entwicklung scharf verurteilt und eine offizielle Erklärung veröffentlicht. Der Kern ihrer Kritik lautet, dass die Verbindung von Glücksspiel und Pornografie "verheerende Auswirkungen" auf das öffentliche Image haben könne. Die Organisation argumentiert, dass derartige Partnerschaften diese beiden Welten einem breiten Publikum näherbringen und Leicester City ungewollt mit deren Inhalten verknüpfen. Die Mitglieder des Fanclubs hätten bereits seit der Ankündigung der Trikotsponsorship große Bestürzung und Unzufriedenheit signalisiert. Die neue Kooperation mit Eva Elfie, die als "internationale Content-Creatorin" und E-Sport-Persönlichkeit positioniert wird, verschärft diese Wut, da ihre Tätigkeit als internationaler Pornostar im Fokus der Kritik steht.

Advertisement

Sportlicher Abstieg und Imageverlust

Die sportliche Situation von Leicester City verschärft das Dilemma für den Verein und seinen Sponsor. Nach dem überraschenden Gewinn der englischen Meisterschaft im Jahr 2016, einem historisch einzigartigen Erfolg, ist der Klub in ein sportliches Abwärtstheater gerutscht. In der Saison 2023/24 belegte die Mannschaft in der zweiten englischen Liga nur den 23. Platz, was den erneuten Abstieg in die Drittklassigkeit zur Folge hatte. Aktuell belegt Leicester City in der dritten Liga den zehnten Tabellenplatz. Nach 13 absolvierten Spielen hat die Mannschaft lediglich 19 Punkte erreicht, wobei die Bilanz aus 5 Siegen, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen besteht. Der wirtschaftliche und sportliche Niedergang macht den Verein anfälliger für Imageschäden, die durch kontroverse Sponsorenverträge verursacht werden.

Folgen für die Vereinsführung und Zukunft

Die Entscheidung der Vereinsführung, BC.Game als Hauptsponsor zu akzeptieren, wird von Kritikern als Verrat an den historischen Werten des Clubs interpretiert. Die Foxes Trust betont in ihrer Stellungnahme, dass das Gefühl des Verrats seit der Annahme des Wettanbieter-Engagements vorhanden war. Die jetzige Eskalation durch die Werbung mit der Pornodarstellerin Eva Elfie stellt die Clubverantwortlichen vor eine schwere Aufgabe. Es ist unklar, wie Leicester City auf die Forderungen der Fans nach einer Trennung oder einer Distanzierung reagieren wird. Die Beziehung zwischen den 120.000 Mitgliedern der Fan-Organisation und dem Management ist aktuell so angespannt wie selten zuvor, was die weitere Entwicklung der Sponsoring-Strategie des Klubs maßgeblich beeinflussen wird.