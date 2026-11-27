Die deutsche Wirtschaft ist unter Beschuss, aber sie ist nicht wehrlos. So lässt sich das Credo des ersten Resilienzkongresses des Bundesverbandes der Industrie in Berlin zusammenfassen.

Die deutsche Wirtschaft ist unter Beschuss, aber sie ist nicht wehrlos. So lässt sich das Credo des ersten Resilienzkongresses des Bundesverbandes der Industrie in Berlin zusammenfassen.

In Deutschland wächst offenbar ein stärkeres Bewusstsein dafür, sich gegen die Unsicherheit der geopolitischen Verwerfungen und technischen Umbrüche besser schützen und gleichzeitig die Energie- und Rohstoffversorgung sichern zu müssen. Der Bund der Industrie hat am Mittwoch daher zum ersten Mal einen Resilienzkongress veranstaltet. Im Café Moskau an der Karl-Marx-Alle in Berlin trafen sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung, um über die Frage zu diskutieren, was angesichts der vielfältigen Bedrohungen zu tun ist.

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BDI-Präsident Peter Leibinger forderte, die wirtschaftliche Resilienz zentral aus dem Bundeskanzleramt zu steuern. Im Mittelpunkt sollen zunächst drei Felder stehen: wirtschaftliche Handlungsfähigkeit, technologische Souveränität und der Schutz kritischer Infrastrukturen.