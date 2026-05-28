Bea Ernman, Schwester von Greta Thunberg, zeigt sich als freizügige Sängerin

Bea Ernman, die Schwester von Greta Thunberg, hat sich auf Fotos im Internet als freizügige Sängerin präsentiert. Sie hat sich von ihrem ursprünglichen Namen Beata Thunberg getrennt und trägt nun den Mädchennamen ihrer Mutter Ernman. Bea war früher auch an Umwelt-Demos beteiligt, aber nun geht es auf ihrem Instagram-Profil nicht mehr um Klima-Kampf, sondern um Musik und Sex.

Die Schwester von Greta Thunberg , Bea Ernman , zeigt sich auf Fotos im Internet als freizügige Sängerin . Sie hat sich von ihrem ursprünglichen Namen Beata Thunberg getrennt und trägt nun den Mädchennamen ihrer Mutter Ernman.

Bea war früher auch an Umwelt-Demos beteiligt, aber nun geht es auf ihrem Instagram-Profil nicht mehr um Klima-Kampf, sondern um Musik und Sex. Sie hat sich kürzlich als 'stolze Jungfrau' bezeichnet und erklärt, dass sie nie Sex hatte und das auch gut so ist.

Sie möchte, dass andere junge Menschen wissen, dass es nichts gibt, wofür man sich schämen müsste, wenn man sich noch nicht sicher war, und es besser ist, zu warten, als etwas zu tun, nur weil man Angst hat, das Ego eines anderen zu verletzen oder nicht dazuzugehören. Bea ist der Meinung, dass es den weiblichen Körper entmenschlicht, wenn man ihn nur als Objekt für Schmerz und Vergnügen anderer sieht. Sie ist ein Mensch mit Ideen, Wissen, Kreativität, Grenzen und Intelligenz





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