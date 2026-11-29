Seine Stimme stand für Sonne, Strand und den kalifornischen Traum: Mike Love prägte die Beach Boys über Jahrzehnte - als Sänger, Texter und Frontmann. Nun ist er mit 85 Jahren gestorben.

Anfang der 1960er-Jahre gründete Love mit seinen Cousins Brian, Carl und Dennis Wilson sowie Al Jardine die Beach Boys. Seine Stimme stand für Sonne, Strand und den kalifornischen Traum: Mike Love prägte die Beach Boys über Jahrzehnte - als Sänger, Texter und Frontmann.

Nun ist er mit 85 Jahren gestorben. Mit Songs wie "Surfin' USA" und "California Girls" sang er sich in die Popgeschichte: Mike Love, Mitgründer und langjähriger Frontmann der Beach Boys, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie, wie seine Sprecherin Katie Altman mitteilte. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

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Altman würdigte ihn als "Ikone der amerikanischen Kultur". In diesem Jahr waren zahlreiche Konzerte der Band abgesagt worden. Anfang der 1960er-Jahre gründete Love mit seinen Cousins Brian, Carl und Dennis Wilson sowie Al Jardine die Beach Boys. Aus Proben in der Garage der Wilsons wurde eine Weltkarriere: Mit mehrstimmigem Gesang und Liedern über Surfen, Autos und die erste Liebe machten sie den kalifornischen Lebensstil zum musikalischen Exportschlager.