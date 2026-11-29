Mit den Beach Boys schrieb Mike Love Musikgeschichte. Nun ist der Mitgründer der legendären US-Band im Alter von 85 Jahren gestorben.

Mike Love bei einem Auftritt mit den Beach Boys. Der Mitgründer der legendären US-Band ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Seine Stimme stand für Sommer, Sonne und den kalifornischen Traum.

Jetzt ist Beach-Boys-Sänger Mike Love im Alter von 85 Jahren gestorben. Mit Hits wie „Good Vibrations“, „I Get Around“ und „California Girls“ schrieb er Popgeschichte: Mike Love, Mitgründer der legendären US-Band Beach Boys, ist tot. Er starb am Samstagabend im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie, wie US-Medien unter Berufung auf sein Management berichteten. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

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Anfang der 60er-Jahre gründete Love gemeinsam mit seinen Cousins Brian, Dennis und Carl Wilson sowie Alan Jardine die Beach Boys. Mit ihrem unverwechselbaren Sound von Sommer, Strand und Surfen wurden sie weltberühmt. Love schrieb an vielen der Hits mit und sang sie noch bis ins hohe Alter auf der Bühne. Die Zusammenarbeit mit dem im Juni 2025 gestorbenen Brian Wilson war allerdings immer wieder von Konflikten geprägt.