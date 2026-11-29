Nach dem Tod von Mike Love nimmt Carnie Wilson emotional Abschied. Dabei erinnert sie an sein besonderes Band zu ihrem Vater.

erinnerte die Sängerin der Band Wilson Phillips an den Frontmann von The Beach Boys und bezeichnete ihn als eine unermüdliche Musikikone. Dabei hob sie besonders seine enge musikalische Verbindung zu ihrem Vater Brian Wilson, der 2025 verstorben war, hervor – und einen bestimmten Song.

"Ruhe in Frieden, Mike. Du warst ein großartiger Songwriter, und "The Warmth of the Sun" war, wie ich finde, dein bester Liedtext. Daddy liebte dich, und er schätzte die Songs, die ihr zusammengeschrieben habt. Ihr wart Cousins, und niemand kann dieses Band durchdringen, Carl und Dennis Wilson sowie Billy Hinsche musizieren: "Ich wette, du machst weiter, wo auch immer du bist", schrieb sie.

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Ihre Anteilnahme richtete sie auch anantwortete ihm: "Ihr hattet eine so besondere Verbindung. Ich liebe dich von ganzem Herzen, er singt mit seinen Cousins. Ich weiß, dass du ihn vermissen wirst.