Beatbot-Produktfamilie: Zum Jubiläum bis zu 30 Prozent günstiger als die UVP

Die Beatbot-Produktfamilie bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um den Pool sauber zu halten. Vom kompakten Einstiegsmodell bis zum Premium-Flaggschiff gibt es ein Modell für jeden Bedarf. Zum Jubiläum werden alle Modelle mit Rabatten von bis zu 30 Prozent angeboten.

Die Beatbot -Produktfamilie bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um den Pool sauber zu halten. Vom kompakten Einstiegsmodell bis zum Premium-Flaggschiff gibt es ein Modell für jeden Bedarf.

Zum Jubiläum werden alle Modelle mit Rabatten von bis zu 30 Prozent angeboten. Die smarten Poolroboter von Beatbot ermöglichen eine gründliche Reinigung ohne Kabel und sind einfach zu bedienen. Sie übernehmen die Arbeit automatisch, schaffen eine gründlichere Reinigung als manuelle Methoden und geben den Besitzern ihre Zeit zurück. Die Sora-Linie von Beatbot ist das Herzstück des aktuellen Jubiläumsangebots und deckt unterschiedliche Bedürfnisse clever ab.

Alle drei Modelle sind noch bis zum 24. Mai zu reduzierten Preisen erhältlich. Der Sora 10 ist das ideale Einstiegsmodell, das die wesentliche Grundreinigung des Poolbodens zuverlässig erledigt. Der Sora 30 ist das ideale Upgrade für alle, die mit einem Einstiegsmodell angefangen haben und merken, dass sie mehr brauchen.

Der Sora 70 ist das leistungsstärkste Modell der Sora-Reihe und deckt wirklich alles ab: Boden, Wände, Wasserlinie und Wasseroberfläche. Die AquaSense-Serie richtet sich an alle, die ihr Poolerlebnis auf ein neues Level heben wollen. Der AquaSense X ist Beatbots Premium-Flaggschiff und zeigt, was möglich ist, wenn fortschrittliche Navigation auf starke Automatisierung trifft. Der AquaSense 2 Ultra ist mehr als ein Poolreiniger – er ist ein vollständiges Poolpflege-Ökosystem





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Beatbot Poolroboter Sora-Linie Aquasense-Serie Jubiläumsangebot

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