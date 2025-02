Beats Powerbeats Pro 2: Sportliche Kopfhörer mit neuen Features und Sound

Die neuen Powerbeats Pro 2 von Beats bieten ein Upgrade in Design, Features und Sound. Sie sind mit neuen Wandlern, Verstärkern und einem verbesserten Gehäuse ausgestattet, was zu einem präziseren und kraftvolleren Klangbild führt. Die neue Version unterstützt auch die aktive Geräuschunterdrückung, den Transparenzmodus und Apples personalisiertes 3D-Audio.

Beats , Apple 's Kopfhörer , sind für Android-Nutzer konzipiert. AirPods sind stark auf Apple s Kernkundschaft ausgerichtet und können auf anderen Plattformen nur einen begrenzten Teil ihrer Funktionen nutzen. AirPods sind zudem immer in Weiß erhältlich, außer sie heißen Max. Beats - Kopfhörer hingegen sind stets Android-kompatibel und bieten eine Vielfalt an Farben. Auch wenn es sie auch in Schwarz und Weiß gibt, sind Farben ein Markenzeichen der Marke.

Dies gilt auch für die neuen Powerbeats Pro 2, die für knapp 300 Euro in Schwarz und Flieder erhältlich sind, aber mit dem neuen Farbton Leuchtorange (in den USA »Electric Orange«) ein ähnliches Alleinstellungsmerkmal wie die ersten AirPods mit ihrem Weiß haben. Die Tatsache, dass Beats überhaupt eine neue Version seiner Sportkopfhörer mit Ohrbügeln und mechanischen Lautstärketasten herausbringt, war kaum mehr zu erwarten. Die ersten Powerbeats Pro wurden bereits 2019 veröffentlicht. Die Ingenieure von Beats haben sich bei der Grundkonzeption bemüht, nichts von den alten Modellen von 2019 zu übernehmen. Dies ist in weiten Teilen auch gelungen, vor allem weil sie es geschafft haben, sowohl die Ohrhörer selbst als auch das Gehäuse deutlich kleiner zu gestalten als ihre Vorgänger. Für mich war das riesige Case der ersten Powerbeats Pro ein ausschlaggebender Grund, sie nicht mitzunehmen, außer ich hatte einen Rucksack dabei. Das neue Case passt hingegen immerhin auch in eine Jackentasche. Jeans hingegen beult auch diese Version noch so sehr aus, dass ich es vermeiden würde, sie in eine Hosentasche zu stopfen. Ein großes Plus: Das Case lässt sich per USB-C aufladen, das alte Modell hatte noch eine Lightning-Buchse. Ein Ladekabel liegt nicht bei, da Beats offensichtlich davon ausgeht, dass man davon schon genug hat. Voll aufgeladen sollen die Ohrhörer bis zu zehn Stunden Musik abspielen können, verspricht Apple. Durch Aufladen im Case sollen weitere 35 Stunden Akkulaufzeit herauszuholen sein, bevor Case und Kopfhörer an die Steckdose müssen. Die Werte gelten freilich nur, wenn man weder Geräuschunterdrückung noch Transparenzmodus nutzt. Zur Rundumerneuerung gehört auch, dass für die Powerbeats Pro 2 neue Wandler – das sind sozusagen die Lautsprecher in Kopfhörern – entwickelt wurden, die präzise klingen und auch bei hoher Lautstärke nicht verzerren sollen. Parallel dazu wurden die winzigen Verstärker überarbeitet, von denen die Wandler angetrieben werden. Sogar das Gewebe, das den Klangkanal vor Schmutz schützt, wurde überarbeitet, soll jetzt besser nach außen abdichten, akustisch aber durchlässig sein. Damit nicht genug, wurde ein Lüftungskanal samt Ventil eingebaut, der Basswiedergabe und Komfort verbessern soll. Angetrieben wird all das von Apples H2-Chip, der auch in den AirPods Pro 2 steckt. Deshalb ähneln sich viele Funktionen und Fähigkeiten der beiden Kopfhörer, der Klang jedoch nicht, doch dazu später mehr. In den Powerbeats Pro 2 ermöglicht der H2 etwa die aktive Geräuschunterdrückung und den hervorragenden Transparenzmodus, der Umweltgeräusche recht realistisch wiedergibt, sodass man sich auch mit Kopfhörern in den Ohren mit anderen unterhalten oder sich nähernde Autos hören kann. Außerdem ist er die Grundlage für Apples personalisiertes 3D-Audio, das man wiederum für die räumlichen Effekte von Songs in Dolby Atmos braucht. Eine Fähigkeit, die derzeit nur für ein Nischenpublikum relevant ist: Die Powerbeats Pro 2 sind die ersten Beats-Kopfhörer, die den Sound von der Apple Vision Pro fast ohne Verzögerung und unkomprimiert, also in sehr guter Qualität, abspielen können. Trotz all der technischen Übereinstimmungen klingen die Powerbeats Pro 2 vollkommen anders als die ähnlich teuren AirPods Pro 2. Im grandiosen Dolby-Atmos-Remix des Beatles-Klassikers »She’s Leaving Home« lassen sie kaum eines der Details aus, die Produzent Giles Martin 2017 aufwendig aus den alten Bandaufnahmen herausgeholt hat. Einen besseren Eindruck von ihrem 3D-Sound gibt dagegen »places to be« von Fred Again.., Anderson .Paak und CHIKA, in dem es wörtlich rund geht und auch Tiefbassfähigkeiten gefragt sind. In »Mood Swings« von Marcus King zeigen sie anschaulich, wie gut sie eine breite Bühne aufbauen können, trennen deutlich die nach links und rechts gemischten Gitarren voneinander. Dabei fällt aber immer wieder auf, dass sie Bässe kräftig, aber nicht dröhnend abspielen und Mitten transparent klingen lassen. Im Höhenbereich gehen sie für meinen Geschmack etwas zu stark zur Sache. Deutlich zu hören ist das etwa bei der Snare in »Aston Martin Music« von Rick Ross, die in den Powerbeats Pro 2 sehr harsch klingt. Verglichen mit den AirPods Pro 2 bekommen sie dadurch einen eher kalten, harten Klangcharakter, während Apples AirPods deutlich wärmer, voller und im Bassbereich noch kräftiger aufspielen





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

APPLE BEATS POWERBEATS PRO 2 KOPFHÖRER ANDROID SPORTKOPFHÖRER GERÄUSCHU NTERDRÜCKUNG TRANSPARENZMODUS 3D-AUDIO DOLBY ATMOS

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Beats Powerbeats Pro 2 Test: Der ultimative TrainingspartnerApple's Beats by Dre präsentiert die neuen Powerbeats Pro 2, die mit Herzfrequenzmessung und modernen Features zum ultimativen Trainingspartner werden wollen. Ein Praxistest zeigt, ob die neuen Powerbeats Pro 2 ihre Versprechen halten.

Weiterlesen »

Apple Powerbeats Pro 2: Neuer Release in Sicht - Funktionen und DesignApple plant den Release der Powerbeats Pro 2 für die nächste Woche und bietet Produktbriefings mit Medien an. Leaked Informationen enthüllen Designänderungen, neue Farben und wichtige Funktionen wie Active Noise Cancellation (ANC) und Spatial Audio. Ein Highlight sind die integrierten Gesundheitsfunktionen, die die Herzfrequenz messen sollen.

Weiterlesen »

Apple Powerbeats Pro 2: Release bald mit Gesundheits-TrackingApple plant für die kommende Woche Produktbriefings mit Medien für die neuen Powerbeats Pro 2. Leaks deuten auf eine kompaktere Bauweise, vier Farben, Active Noise Cancellation, Transparenzmodus und Spatial Audio hin. Neu ist ein integrierter Gesundheits-Tracking, der die Herzfrequenz misst und an die Apple-Health-App weiterleitet.

Weiterlesen »

Powerbeats Pro 2 approaching: with new health function?The Apple subsidiary Beats is apparently getting new technology before its parent company. The Powerbeats Pro 2 earbuds are set to be released very soon.

Weiterlesen »

Powerbeats Pro 2: Apples neue In-Ears messen den Herzschlag für 300 EuroApple hat mit den Powerbeats Pro 2 neue In-Ears vorgestellt, welche die Herzfrequenz messen können. Die Konzern-Premiere kostet 299,95 Euro.

Weiterlesen »

Powerbeats Pro 2 im Test: Puls-Messung und weitere VerbesserungenDie Powerbeats Pro 2 von Apple sind die neuen Spitzenkopfhörer des Tochterunternehmens Beats. Im Test überzeugen sie in fast allen Bereichen gegenüber den Vorgängern, insbesondere mit der neuen Funktion der Puls-Messung im Ohr.

Weiterlesen »