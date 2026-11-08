Beauty-Adventskalender Test: M. Asam, Catrice und L'Oréal im Vergleich

Wir haben fünf Beauty-Adventskalender getestet. Entdecken Sie, ob M. Asam, Catrice und L'Oréal echte Qualität liefern oder nur teure Verpackungen.

Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit ist in der Beauty-Branche ein riesiges Geschäft. Viele Hersteller versprechen jedem Tag im Dezember ein neues Überraschungspaket mit Cremes, Lippenstiften und Wimperntusche. Doch steckt hinter den Türchen wirklich viel Schönheit, oder zahlt man vor allem für die Namen? Wir haben fünf bekannte Kalender auspacken und miteinander vergleichen, um herauszufinden, welche Marken das beste Angebot liefern.

Kriterien für gute Kosmetik-Adventskalender

Ein guter Beauty-Adventskalender überzeugt nicht nur durch eine schöne Verpackung, sondern vor allem durch eine abwechslungsreiche Produktauswahl. Eine gelungene Mischung aus Pflegeartikeln und dekorativer Schminke sorgt dafür, dass die tägliche Überraschung bis zum 24. Dezember spannend bleibt. Besonders positiv fallen Kalender auf, die viele Produkte in Originalgröße beinhalten.

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Während kleine Reisegrößen ideal zum Ausprobieren neuer Varianten sind, bieten größere Tuben und Fläschchen deutlich länger Freude und oft auch mehr Wert für das Geld. Eine hübsche Verpackung allein macht noch keinen guten Kalender. Schwer zu öffnende Türchen, eine einseitige Produktauswahl oder zu viele kleine Proben können die Weihnachtsfreude schnell trüben. Auch ein hoher Preis garantiert keinen besseren Inhalt.

M. Asam: Liebevoller Pflege-Fokus im Test

Der Kalender von M. Asam richtet sich vor allem an Pflege-Fans mit Anspruch. Hier stehen Schmink- und Verwöhnprodukte im Mittelpunkt. Wer gern neue Cremes und Beauty-Lieblinge ausprobiert, könnte hinter den Türchen fündig werden. Für uns ist M. Asam einer der liebevollsten Kalender im Test.

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Schon die hübschen, stabilen Schachteln mit kleinen englischen Motivations-Botschaften machen das tägliche Auspacken zum Vergnügen. Auch wenn Fans des klassischen Adventskalenders vielleicht das Öffnen echter Türchen vermissen, überzeugt das Konzept. Besonders schön ist das konsequente Farbkonzept, das sich durch den gesamten Kalender zieht. Alles ist in eleganten Gold- und Rosétönen gehalten, was das Gesamtpaket optisch bereichert.

Auch beim Inhalt stimmt die Mischung aus kleineren und größeren Produkten. Hohe Qualität Tuben und Fläschchen sowie schöne Pflegeprodukte finden sich hier. Vieles ist dabei, was man schon immer einmal ausprobieren wollte, sodass bei M. Asam das Gesamtpaket stimmt.

Catrice: Preis-Leistungs-Sieger für Make-up-Fans

Catrice bringt Farbe ins Spiel. Der Kalender ist vor allem für Make-up-Fans interessant, die gern mit Lippen, Augen und Nägeln experimentieren. Hier geht es weniger um Wellness, sondern um neue Looks. Catrice möchte dabei helfen, auch einmal etwas auszuprobieren, das man sich sonst vielleicht nicht gekauft hätte. Viel Beauty für vergleichsweise kleines Geld bietet dieser Kalender.

Der Catrice-Kalender ist klassisch perforiert und überrascht mit einer besonders großen Vielfalt an Make-up-Produkten. Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine bunte Mischung aus Lidschatten, Nagellack, Lippenöl und anderen Make-up-Überraschungen. Besonders schön ist, dass mit zwei Pinseln auch Produkte dabei sind, von denen man länger etwas hat.

Erstaunlich viele Produkte kommen in regulärer Größe daher, gemischt mit ein paar praktischen Reisegrößen. Zu den Reisegrößen zählt beispielsweise ein Mini-Mascara. Die große, stabile Schachtel zum Aufklappen macht ordentlich Eindruck. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Farblich dominiert klar Pink. Wer es bei Make-up etwas abwechslungsreicher mag, könnte hier Vielfalt vermissen.

L'Oréal Paris: Klassische Basics aus der Drogerie

L'Oréal Paris verbindet dekorative Kosmetik mit Pflege. Der Kalender ist spannend für alle, die bekannte Beauty-Produkte mögen und gern verschiedene Kategorien entdecken. Wie viel Freude er macht, hängt natürlich davon ab, ob die eigenen Favoriten dabei sind und wie abwechslungsreich die Zusammenstellung ausfällt.

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Optisch bleibt der Kalender für unseren Geschmack etwas hinter den Erwartungen zurück. Die schwarze Verpackung wirkt eher schlicht. Auch die einzelnen Schachteln, die relativ locker sitzen, muss man mögen. Dafür überzeugt der Inhalt umso mehr. Lippenstift, Shampoo, Liquid Blush, Mascara und Eyeliner sind echte Beauty-Basics.

Diese Produkte sehen nicht nur hübsch aus, sondern die man im Alltag tatsächlich gebrauchen kann. Bei L'Oréal weiß man, was man bekommt. Für den Preis hätten wir uns außen etwas mehr Liebe zum Detail gewünscht. Dafür steckt innen erfreulich viel Brauchbares.

Douglas und Rituals: Eigenmarken und Wellness

Douglas spielt seine Stärke als Beauty-Parfümerie aus. Der Kalender kann besonders für alle interessant sein, die gern unterschiedliche Produkte kennenlernen wollen und die Eigenmarke von Douglas mögen. Optisch macht der Kalender im kräftigen Grün richtig etwas her. Beim Öffnen allerdings weniger: Die perforierten Türchen wirken etwas schlicht und lassen sich nicht immer problemlos öffnen.

Dafür überzeugt der Inhalt umso mehr. Reisegrößen, Haarpflege, Eyeshadow, Lipliner und Augenpads sorgen für Abwechslung. Allerdings sind diese Produkte ausschließlich von der Douglas Eigenmarke. Dazu kommen praktische Extras wie eine Pinzette und ein schönes Samt-Haargummi. Für den Preis ist das eine schöne Mischung aus Beauty, Pflege und Produkten, von denen man länger etwas hat.

Wellness für zu Hause ist das Motto von Rituals. Der Kalender verspricht kleine Auszeiten im Weihnachtsstress. Pflege, Düfte und Produkte sollen das Badezimmer in eine Mini-Spa-Oase verwandeln. Diese Konzentration auf Entspannung und häusliche Ruhe bietet einen starken Kontrast zur dekorativen Schminke der anderen Marken.