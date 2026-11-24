Eine 45-Jährige soll ohne Zulassung Botox und Hyaluron gespritzt haben. Nun steht sie vor Gericht.

Eine 45-Jährige gab sich fälschlicherweise als Heilpraktikerin aus und unterspritzte zahlreiche Frauen in ihrem Salon in Rotherbaum. Nun steht sie vor Gericht. Eine Frau ist wegen Verstößen gegen das Heilpraktikergesetz und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Auch wegen Urkundenfälschung muss sich die 45-Jährige verantworten. Denn um ihren Kunden das Gefühl zu vermitteln, sie hätten es hier mit einem Profi zu tun, schmückte sich die Angeklagte mit gefälschten Zertifikaten. Aufgehängt in ihrem Salon in Rotherbaum sollten die drei Auszeichungen an der Wand den Eindruck erwecken, sie sei Ärztin, beziehungsweise, sie verfüge über eine medizinische Ausbildung. Tatsächlich soll die Frau aber ohne Zulassung an ihren Kunden Unterspritzungen mit Hyaluronsäure, Botox und Kristallkortison im Gesichtsbereich durchgeführt haben.

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Die Behandlungen zahlten die Frauen in bar. Die Anklage bezieht sich auf einen Zeitraum zwischen Februar 2019 und Januar 2024. In dieser Zeit soll sie durch die Behandlungen rund 9000 Euro eingenommen haben. Insgesamt werden ihr 31 Fälle vorgeworfen.

Am Dienstag muss sie sich vor dem Hamburger Amtsgericht verantworten. Ein ähnlicher Fall aus Hamburg landete im April 2023 vor dem Amtsgericht Altona. Damals musste sich eine 27-Jährige vor Gericht verantworten, die ebenfalls ohne Zulassung ihre Beauty-Behandlungen ohne Zulassung: Falsche Ärztin zu Haftstrafe verurteilt Zur Anklage kam der Fall, weil einige der Kunden nach der Behandlung über Schmerzen und Schwellungen klagten.

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Die falsche Ärztin erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, und sie musste 10.219 Euro in die Staatskasse zahlen. Doch das hielt sie nicht davon ab, sich weiterhin als Heilpraktikerin auszugeben und Unterspritzungen durchzuführen. Im September vergangenen Jahres musste sie sich deshalb erneut vor Gericht verantworten. Diesmal schickte sie eine Richterin wegen gefährlicher Körperverletzung, gewerbsmäßigen Betrugs und Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis.

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