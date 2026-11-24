Botox und Hyaluron ohne Zulassung: Warum Kundinnen dem Salon trotzdem vertrauten – und was die Betreiberin sagt.

Nach jahrelangen unerlaubten Beauty-Eingriffen steht eine Salonbetreiberin vor Gericht. Eine Kundin überrascht mit ihrer Reaktion auf die Entschuldigung der Angeklagten. Schönheitseingriffe an Nase, Kinn, Kiefer und Lippen: In einem Beauty-Salon am Rothenbaum wurden über Jahre Kundinnen mit Botox, Hyaluron oder Kristallkortison behandelt.

Jetzt muss sich die Frau, die die Eingriffe ohne die erforderliche Zulassung durchgeführt haben soll, vor Gericht verantworten. Ganz in Schwarz erscheint Nefise C. vor Gericht. Ein ordentlicher brauner Zopf fällt ihr über die Schulter, die Hand hält sie schützend vors Gesicht. Wenn sie spricht, zittert ihre Stimme.

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Hin und wieder wischt sie sich über die Augen. Nefise C. ist wegen Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz angeklagt.

Zudem werden ihr gefährliche Körperverletzung und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Zwischen Februar 2019 und Januar 2024 soll die 45-Jährige in dem Salon am Rothenbaum in 31 Fällen Kundinnen mit Botox, Hyaluron oder Kristallkortison behandelt haben, obwohl sie nicht über die erforderliche Zulassung verfügte. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten. Die Verteidigung fordert eine Bewährungsstrafe.

Die Angeklagte räumt die Taten ein.

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„Ich bereue das sehr und möchte mich bei allen Betroffenen entschuldigen. “ Sie hat eine Ausbildung zur medizinischen Kosmetikerin abgeschlossen, nicht aber zur Heilpraktikerin – als solche hatte sie sich ausgegeben. Das Gericht verurteilt die 45-Jährige zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nefise C. schildert, wie es zu den unerlaubten Behandlungen kam. In den Räumen ihres Salons habe ein Arzt nach Absprache begonnen, Unterspritzungen durchzuführen. Interessiert habe sie ihm dabei über die Schulter geschaut und zeitweise assistiert. Mit der Zeit habe der Arzt Termine mit Kundinnen vergessen.

Diese seien dann verärgert vor Nefise C. gestanden.

„Sie fragten mich, ob ich die Behandlung nicht durchführen könne“, erinnert sie sich. Zunächst habe sie den Kundinnen gesagt, dass sie das nicht dürfe. Dennoch sei sie immer wieder gebeten worden, die Eingriffe zu übernehmen.

„Ich bin da so reingerutscht und weiß nicht, warum. “ Ihre Stimme bricht. Die Richterin betont, dass selbst kleine Eingriffe dramatisch schiefgehen und im schlimmsten Fall tödliche Folgen haben können.

„Es ist extrem gefährlich, schließlich handelt es sich um Nervengifte“, sagt sie in der Urteilsbegründung. Die Angeklagte habe in diesem Fall „Glück gehabt“. Eine Polizistin, die die Ermittlungen geführt hat, sagt am Dienstag als Zeugin aus. Nicht bei allen Behandlungen sei alles glattgelaufen.

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Eine 16-Jährige habe nach einer Injektion in die Nase Hämatome und Kopfschmerzen bekommen. Eine weitere Kundin habe während einer zweistündigen Behandlung durchgehend gezittert. Trotzdem sei der Eingriff fortgesetzt worden. In fünf Fällen habe es bleibende Schäden gegeben, berichtet die Polizistin.

Belege dafür liegen allerdings nicht vor. Auch eine 27-jährige Kundin sagt vor Gericht als Zeugin aus.

„Ich war damals mit meiner Nase unzufrieden und habe im Internet nach Beautysalons geschaut, die die Behandlungen mit Hyaluron anbieten. “ Auf Instagram sei sie auf den Salon am Rothenbaum gestoßen. Gerade wegen der prominenten Lage habe dieser einen seriösen Eindruck gemacht.

„Hätte ich gewusst, dass es keine Zulassung gab, hätte ich das nicht gemacht. “„Ich finde das sehr erschütternd“, sagt die Richterin. „Dass Kunden offenbar denken: Rothenbaum ist eine schicke Ecke, da passiert schon nichts. “ Es gehe zwar nur um einen kleinen Pieks, doch das Gefährdungspotenzial habe Nefise C. nicht einschätzen können.

„Ich wollte mich noch einmal entschuldigen“, sagt die Angeklagte zur ehemaligen Kundin. „Alles gut“, antwortet die Zeugin sofort. „Ich bin nicht sauer. “ Die Angeklagte betreibt ihren Salon weiterhin, bietet dort aber keine Unterspritzungen mehr an.

„Wir vertrauen darauf, dass sie so etwas nicht mehr machen werden“, sagt die Richterin zum Abschluss. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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