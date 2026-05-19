Beautydoc Dr. Afschin Fatemi lädt Hollywoodcelebrity's für seine Charity-Gala ein

Beauty-Doc Dr. Afschin Fatemi lädt nächste Woche in Düsseldorf Weltstar Liz Hurley und ihren Sohn Damian, Liz' Freund Jason Isaacs und Chris Noth ein, um für seine Umbrella-Stiftung eine Charity-Gala zu veranstalten. Diese Gala steht im Zeichen des guten Zweckes und wird voraussichtlich ein absolutes Highlight werden, wie Dr. Fatemi betont.

Im letzten Jahr hat Beauty-Doc Dr. Afschin Fatemi Weltstar Liz Hurley und ihren Sohn Damian in seine Heimatstadt Düsseldorf für seine Charity-Gala eingeladen. BILD hat exklusiv erfahren, dass auch bei der zweiten Auflage, die am 28.

Mai stattfindet, Hollywood-Prominenz erwartet wird. Während der Gala wird Chris Noth, bekannt aus seiner Rolle als Mr. Big, mit Fatemi auf der Bühne stehen. Auch Lily Becker, bekannt aus der RTL-Show 'Mein Vivi', wird auf der Gästeliste stehen. Die Umbrella-Stiftung von Fatemi setzt sich seit gut 20 Jahren für die medizinische Versorgung von Verletzten und Verstümmelten in Kriegs- und Krisengebieten ein.

Fatemi selbst ist in Bangladesch unterwegs, um verletzte Menschen zu behandeln. In einem Flüchtlingscamp habe er ein Kind gesehen, das beim Spielen ins Feuer gefallen war und sich die Hand verbrannt hatte. Fortuneteller Chris Noth wird mit Fatemi eine Gala zugunsten seiner Stiftung durchführen, zum einen, um Dank an alle Unterstützer zu sagen und neue Spender zu gewinnen, und zum anderen, um den guten Zweck zu fördern





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