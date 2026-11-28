Zahlreiche Verletzungen und die Unruhe rund um die gesundheitlichen Probleme von Jamal Musiala sorgen beim FC Bayern kurz vor Jahresende für ein regelrechtes Beben. Wie findet der FCB wieder in die Spur? Was denken Sie? Unsere Frage der Woche.

Das große Rampenlicht ist dem FC Bayern München nicht fremd. Auf die aktuelle Häufung negativer Schlagzeilen könnte der deutsche Rekordmeister allerdings verzichten. Zu den Ausfällen von Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Manuel Neuer gesellte sich am Freitag die nächste schlechte Nachricht: Jamal Musiala verletzte sich erneut, nachdem er sich erst kürzlich von einem Muskelfaserriss zurückgekämpft hatte.

Gleichzeitig ebbt auch die Diskussion um seine neurologische Erkrankung nicht ab. Der Umgang der Vereinsführung mit dem Thema und die deutliche Kritik von Kapitän Joshua Kimmich sorgen zusätzlich für Unruhe beim FC Bayern. Und als ob das noch nicht genug Baustellen wären, kommt jetzt auch noch eine sportliche Talfahrt dazu. Erst setzte es das Unentschieden in der Bundesliga gegen Köln, welches den Bayern die Tabellenführung kostete.

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Am Mittwoch kassierten die Münchner in der UEFA Champions League beim OSC Lille ihre erste Niederlage der Saison (Bis zum Jahresende hat der FCB noch sechs Pflichtspiele vor der Brust, ehe er seine Kräfte wieder sammeln kann. In diesen Wochen kann jedoch auf und neben dem Platz noch viel passieren, weshalb sich die Frage stellt: Wie kommen die Bayern wieder in die Spur? Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in