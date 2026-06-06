Bebendorf: Von der Unterernährung zum Weltrekord

Der 3000-Meter-Hindernis-Läufer präsentiert sich gut zwei Monate vor dem Jahreshöhepunkt bereits in vielversprechender Form. Er erzählt von schwierigen Monaten und einer überraschenden Diagnose: Unterernährung.

Bebendorf präsentiert sich gut zwei Monate vor dem Jahreshöhepunkt bereits in vielversprechender Form. Beim 'Goldenen Oval' siegte er zuletzt über 2000-Meter-Hindernis in Weltbestzeit von 5:18,29 Minuten.

Ein Ausrufezeichen - und das trotz eines großen Kalorien-Irrtums! Der sechsmalige Deutsche Meister aus Dresden erzählt von schwierigen Monaten, in denen es ums Nervensystem und um Energiemangel ging. Er wog sechs Kilogramm mehr und wusste nicht, woher das kam. Dazu habe ich ernährungstechnisch ein bisschen Scheiße gebaut, es bildeten sich Fett-Einlagerungen.

Und bei den Rennen bin ich nach 80 Prozent wie gegen eine Wand gelaufen. Foto: picture alliance/Dennis Ewert/RHR-FOTO Bebendorf wurde immer langsamer. Die Wende kam Mitte April. Über seinen Mentaltrainer entstand der Kontakt zu Pia Jensen (31).

Die frühere Mittelstreckenläuferin arbeitet seit zwei Jahren beim Bundesligisten als Ernährungsberaterin und schreibt jedem Profi seinen eigenen Essensplan. Jetzt auch für Bebendorf. Mit einer überraschenden Diagnose: 'Seit fünf Wochen habe ich jetzt einen neuen Ernährungsplan. So verrückt das klingt: Es hat sich herausgestellt, dass ich sogar unterernährt war.

' Jensen untersuchte den EM-Dritten von 2024. Ihr Befund: Ihm fehlten genau die Kohlenhydrate, die er im Wettkampf und im Training verbrennt. Die Folge klingt paradox.

'Ich habe jetzt so viel gegessen, wie noch nie. Mich morgens, mittags und abends sowas von zugestopft. Und seitdem drei Kilo abgenommen. Pia hat meinen Körper sehr gut wieder hinbekommen', sagt Bebendorf, der sich dabei noch nicht einmal bei 100 Prozent sieht.

Foto: picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS 'Ich komme im Moment noch komplett aus dem Basis- und Grundlagentraining. In diesem Jahr will ich erst da sein, wenn's drauf ankommt: im August in Birmingham', sagt er. Sein nächster Formtest: Am kommenden Freitag (12. Juni) startet er beim DSC-Meeting im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion über 1500 Meter





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