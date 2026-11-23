Jonas Becker lieferte gegen den VfB Stuttgart eine Top-Performance, doch Trainer Alexander Muslic setzt weiterhin auf den verletzten Robin Gosens. Warum wird der exzellente Außenverteidiger benachteiligt?

Jonas Becker demonstrierte bei der Begegnung gegen den VfB Stuttgart eine überragende Leistung, die ihn zum besten Kicker des Spiels machte. Diese individuelle Stärke wurde in medialen Bewertungen sogar mit der höchsten Note 1 versehen. Doch dieser Erfolg stellt keinen isolierten Moment dar, sondern folgt einem klaren Muster, das auf eine strukturelle Benachteiligung hindeutet. Der 21-jährige Außenverteidiger hat bewiesen, dass er in der Offensive und Defensive die entscheidenden Impulse liefert, wenn er auf dem Rasen steht.

Taktische Überlegenheit in der Viererkette

Das Herzstück von Beckers aktueller Stärke liegt in seiner Anpassungsfähigkeit an das aktuelle taktische System von Trainer Alexander Muslic. Seit drei Spieltagen setzt Schalke 04 auf eine defensive Viererkette, eine Formation, in der Becker seine Qualitäten optimal ausspielen kann. Im Vergleich dazu zeigt sich, dass der erfahrene Ex-Nationalspieler Robin Gosens in dieser spezifischen Aufstellung weniger effektiv agiert. Beckers Spielweise fügt sich nahtlos in das defensive Gerüst ein und ermöglicht es dem Team, sowohl stabil zu verteidigen als auch schnell in den Konter zu gehen. Diese taktische Passform ist ein entscheidender Faktor, der seine aktuelle Dominanz erklärt.

Also read Dieser 22-Jährige ist Deutschlands bester Industriekeramiker-Azubi

Das ungeschriebene Gesetz des Trainers Muslic

Der zentrale Konflikt zwischen Spieler und Cheftrainer wurzelt in einer Regel, die seit der Sommerpause ungeschrieben gilt. Wenn Robin Gosens fit ist, hat er stets Vorrang vor Jonas Becker. Diese Priorisierung wurde im Spiel gegen den VfB Stuttgart deutlich, als Gosens angeschlagen war und Becker die Gelegenheit erhielt. In genau diesem Moment bestätigte Becker erneut seine hohe Klasse und lieferte eine Performance ab, die mit der eines etabrierten Stars vergleichbar war. Die Tatsache, dass Becker nur zweimal in dieser Saison durch 90 Minuten in der Liga auflaufen durfte, liegt ausschließlich an der Verletzungsliste von Gosens. Jede Minute, die Becker spielt, wird zu einer Bestätigung seiner Überlegenheit in der aktuellen Aufstellung.

Widersprüchliche Aussagen und Glaubwürdigkeit

Trainer Alexander Muslic hat Becker nach dem Spiel verbal geadelt und ihm Qualität auf dem Niveau eines Trainerkollegen wie Jürgen Klopp oder sogar der Nationalmannschaft bescheinigt. Diese immense Lobhudele steht in einem krassen Gegensatz zum bisherigen Verhalten des Trainers. Zwei Tage vor dem Spiel gegen Stuttgart hatte Muslic noch beteuert, dass sein Team keine Spieler benötigt, die mit Fake News oder simulierten Sprüchen auffallen. Er bezeichnete ein solches Verhalten als nicht Teil seines Charakters und betonte, dass das Team solche Aktionen sofort erkennen würde. Durch die massive Aufwertung von Becker wirkt diese vorherige Absicherung unglaubwürdig und wirkt wie ein Versuch, die eigene Entscheidungssituation vor der nächsten Partie zu rechtfertigen.

Advertisement

Zukunftsaussichten und notwendige Rotation

Die Leistung von Becker zwingt den Verein und den Trainerstab dazu, die künftige Aufstellung kritisch zu hinterfragen. Es ist unwahrscheinlich, dass Muslic das Talent von Becker vollständig übersehen hat. Viel wahrscheinlicher ist, dass er die kommende Partie gegen den SC Paderborn nicht einfach so gestalten kann, dass er den herausragenden Spieler wieder auf die Bank setzt. Das öffentliche Lob diente möglicherweise dazu, die Fans und die Medien auf eine notwendige Änderung der Personalie vorzubereiten. Da Gosens kein optimaler Akteur für die Viererkette zu sein scheint, wird Schalke 04 in naher Zukunft häufiger auf die Qualitäten von Becker zurückgreifen müssen.

Bewertung der aktuellen Spielsituation

Zusammenfassend zeigt die aktuelle Lage, dass Jonas Becker einer der besten Außenverteidiger in der deutschen Liga ist. Sein Verhalten auf dem Platz widerlegt jeden Zweifel an seiner Tauglichkeit für höhere Aufgaben. Die Entscheidung, ihn lange Zeit auf der Reservebank zu halten, steht im Widerspruch zu den offensichtlichen sportlichen Notwendigkeiten. Mit der nächsten Runde wird sich zeigen, ob der Trainer die taktische Überlegenheit des jungen Spielers endgültig akzeptiert oder ob er weiter an der Priorisierung von Gosens festhält, obwohl diese nicht der aktuellen Formkurve entspricht. Die Leistung in Stuttgart war ein klares Signal, das nicht ignorierbar ist.