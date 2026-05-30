Beckers Bester droht Insolvenz - Hunderte Investoren warten auf ihr Geld

Der Fruchtsafthersteller Beckers Bester droht offenbar der Insolvenz. Zahlreiche Anleger warten schon seit Monaten auf ihr Geld. Wie geht es für das 1932 gegründete Familienunternehmen weiter?

Große Sorgen bei Hunderten Investoren - und auch bei vielen Saft-Liebhabern in Deutschland: Dem bekannten Fruchtsaft hersteller Beckers Bester droht offenbar die Insolvenz . Zahlreiche Anleger warten schon seit Monaten auf ihr Geld.

Wie geht es für das 1932 gegründete Familienunternehmen weiter? Bereitet wohl eine Insolvenz in Eigenverwaltung vor. Das geht aus einem Schreiben der Investmentplattform Invesdor an betroffene Anleger hervor. Zuvor hatte die Lebensmittel Zeitung berichtet.

Betroffen sind Investoren, die über die Crowdinvesting-Plattform Finnest (heute Invesdor) Geld in Beckers Bester angelegt haben. Seit Mitte 2025 erhalten sie weder Zins- noch Rückzahlungen. Der Getränkehersteller, der sich in vierter Generation im Familienbesitz befindet, begründet den Zahlungsstopp mit einem sogenannten Solvenzvorbehalt. Heißt: Nach Einschätzung von Beckers Bester könnten Auszahlungen die Ende April versuchte Beckers Bester scheinbar, eine Einigung mit den Investoren zu erzielen.

Das Angebot: Anleger sollten lediglich zehn Prozent ihres ursprünglich investierten Kapitals zurückerhalten. Doch eine Einigung kam bislang nicht zustande. Dabei geht es um viel Geld. Nach Angaben der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) sammelte der für die Anleger birgt die gewählte Finanzierungsstruktur ein besonderes Risiko.

Die Investments wurden als sogenannte Nachrangdarlehen vergeben. Im Falle einer Insolvenz bekämen sie also erst ihr Geld zurück, nachdem andere Gläubiger berücksichtigt wurden. Nach Angaben von Invesdor besteht zwar weiterhin die Chance auf eine außergerichtliche Einigung. Möglich sei auch ein neues Angebot an die Anleger.

Bislang liegt jedoch kein entsprechender Vorschlag vor. Eine BILD-Anfrage ließ Beckers Bester bisher unbeantwortet. Der Getränkehersteller zählt mit einer Jahresproduktion von rund 46 Millionen Litern zu den zehn größten Fruchtsaftproduzenten in Deutschland und beschäftigt etwa 150 Mitarbeiter





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beckers Bester Insolvenz Investoren Fruchtsaft Getränkehersteller

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bekannte Feinkostkette ist pleite – diese Firmen haben Insolvenz angemeldetZahlungsprobleme, Schutzschirme, Insolvenz: Zahlreiche bekannte Unternehmen sind in die Pleite gerutscht – von Esprit bis Tupperware.

Read more »

Er ist bereits verstorben: Madonna verrät, welcher Promi ihr bester Liebhaber warAktuell ist Madonna mit einem 38 Jahre jüngeren Fußballspieler liiert. Als sie nun nach dem besten Liebhaber ihres Lebens gefragt wurde, nannte die Sängerin jedoch einen anderen Mann.

Read more »

Madonna verrät, welcher Promi ihr bester Liebhaber warMadonna ist aktuell mit Fußballspieler Akeem Morris zusammen. Als wichtigsten Liebhaber ihres Lebens nennt sie jetzt aber in einem Clip: John Kennedy Jr.

Read more »

Insolvenz bei Beckers Bester: Hunderte Investoren warten auf ihr GeldDer bekannte Fruchtsafthersteller Beckers Bester droht offenbar der Insolvenz. Zahlreiche Anleger warten schon seit Monaten auf ihr Geld.

Read more »