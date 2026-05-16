Bedrohliche Szenen auf dem Rasen in Schottland: Fans attackieren Hearts-Kapitän Shankland

Entwickler James McFadden sieht sich nicht begeistert angesichts der ruppigen Szenen auf dem Rasen zwischen Glasgow-Brivalen inconsistent.fc und Hearts, als einige Celtic-Anhänger ins Spiel fiel und Shankland bedrohten.

Bedrohliche Szenen in Schottland: Als mehrere Celtic - Fans auf den Rasen gestürmt und Hearts -Kapitän Lawrence Shankland bedrängten, mussten dessen Mitspieler eingreifen. Ryan Fulton, Frankie Kent und Harry Milne stellten sich schützend um ihren Anführer, während zwei Ordner versuchten, die Fans auf Distanz zu halten.

Experte James McFadden fand deutliche Worte für den Vorfall. Hintergrund: Nach dem dritten Tor hatten mehrere Celtic-Anhänger den Rasen betreten. Shankland hatte sein Team per Kopfball in Führung gebracht – und wurde nun zum Ziel der gegnerischen Fans. Einige von ihnen kamen gefährlich nah an den Stürmer heran.

Der TV-Experte analysierte die Situation. McFadden zeigte zwar Verständnis dafür, dass Fans in emotionalen Momenten aufs Spielfeld laufen, forderte aber, dass sie umgehend wieder verschwinden müssen. Das direkte Zugehen auf Spieler bezeichnete er als völlig inakzeptabel. McFadden betonte, dass Spieler auf dem Fußballplatz sicher sein müssten.

Es dürfe niemals einen Moment geben, in dem ihre bedroht sei. So etwas wie bei Shankland, der von seinen Teamkollegen umringt werden musste, um ihn zu schützen – das dürfe nicht vorkommen. Chris Sutton pflichtete seinem Kollegen bei. Für solche Aktionen gebe es keinen Platz im Fußball.

Der Experte warnte zudem: Die beteiligten Celtic-Fans hätten Glück gehabt, dass sie nicht geschlagen worden seien. Serienmeister Celtic Glasgow hatte die Partie mit 3:1 für sich entschieden und so die Meisterschaft klargemacht. Bitter für die Hearts: Ein Unentschieden hätte zum Titel gereicht





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