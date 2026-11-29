Zehn Tage nach seinem Rücktritt ist Jensen Huang zurück an der Spitze von Nvidia. Trump unterstützt ihn, Experten sind alarmiert.

Zehn Tage nach seinem Rücktritt ist Jensen Huang zurück an der Spitze von Nvidia. Trump unterstützt ihn, Experten sind alarmiert – und die Aktie ist auf Talfahrt.

Nach Maßstäben jedes gewöhnlichen US-Unternehmens hat der alte und neue Nvidia-Chef Jensen Huang genug angerichtet, um seinen Job beim Chip-Riesen zu verlieren. Aus den wechselnden Stellungnahmen des Konzerns wurde klar: Huang belog die Firma über seine außerehelichen Affären – oder ließ Sprecher die Öffentlichkeit hinters Licht führen. US-Präsident Donald Trump, der wichtigste Verbündete Huangs, musste Berichte herunterspielen, wonach eine der Geliebten direkte Kontakte zum chinesischen Geheimdienst gehabt habe.

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„Nun, wer ist nicht in Kontakt“, sagte Trump im Sender CNBC. Offen bleibt, wer bei Nvidia wann was über Chip-Lieferungen nach China in Umgehung von US-Verboten gewusst hat. Eine der Affären soll Huang laut Medienberichten mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia gehabt haben. Für Chefs etwa von Intel oder McDonald's war nach Beziehungen im Unternehmen einst Endstation.