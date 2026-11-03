Bedrohungsplakate gegen US-Präsident Trump in Teheran

In Teheran wurden große Plakate mit Todesdrohungen gegen Donald Trump, JD Vance, Steve Witkoff und Benjamin Netanjahu gefunden. Die Bilder entstanden während diplomatischer Spannungen nach dem Angriff am 28. Februar.

Riesige Plakatwände mit offenen Todesdrohungen gegen US-Präsident Donald Trump sind am Dienstag in der iranischen Hauptstadt Teheran aufgetaucht. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten die Aufkleber am belebten Enghelab-Platz, der als der Platz der iranischen Revolution bekannt ist. Das Hauptmotiv zeigte den US-Präsidenten mit gesenktem Kopf hinter Gittern.

Detaillierte Drohungen in der iranischen Hauptstadt

Am Enghelab-Platz waren nicht nur Bilder von Donald Trump zu sehen, sondern auch ein weiteres Plakat mit mehreren hohen US- und israelischen Amtsträgern. Auf diesem waren Donald Trump, sein Stellvertreter JD Vance, der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu mit blutverschmierten Gesichtern und zerfetzten Anzügen abgebildet. Diese drastischen Visualisierungen sollten die Feindseligkeit gegenüber der US-Regierung und ihren Verbündeten verdeutlichen.

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In der Nähe, auf dem Tadschrisch-Platz im Norden der Hauptstadt, waren weitere Darstellungen des US-Präsidenten zu erkennen. Ein großes Gemälde zeigte Donald Trump mit einem blutigen Gesicht, das auf dem Boden lag, während gleichzeitig ein Fuß auf seinen Kopf drückte. Diese symbolische Darstellung der Demütigung und Gewalt unterstreicht die aggressive Rhetorik, die in der aktuellen Konfliktdynamik zu beobachten ist.

Diplomatische Bemühungen inmitten von Gewalt

Die neuen Plakate wurden inmitten intensiver diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Krieges zwischen dem Iran und den USA sichtbar. Donald Trump hatte am Montag eine Einigung mit dem Iran für möglich erklärt, was auf ein mögliches Verhandlungsergebnis hindeutet. Trotz dieser diplomatischen Signale setzten Aktivisten und staatlich unterstützte Gruppen ihre provokativen Aktionen fort, um ihren Widerstand zu signalisieren.

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Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sind in Teheran immer wieder Plakate aufgestellt worden, die Donald Trump verspotten oder Vergeltung ankündigen. Diese fortgesetzte Kampagne zeigt, dass die Spannung zwischen den beiden Nationen trotz möglicher Friedensgespräche weiterhin extrem hoch ist. Die Bilder dienen als Mittel der psychologischen Kriegsführung und der öffentlichen Meinungsbildung.

Hintergrund: Totenlisten und historische Kontexte

Bei den ersten US-israelischen Angriffen auf den Iran am 28. Februar war Irans Oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet worden. Dieser Vorfall markierte einen Wendepunkt im Konflikt und hat die Stimmung in der Bevölkerung sowie in der politischen Führung massiv beeinflusst. Die Tötung Chameneis führte zu einer Eskalation der rhetorischen und visuellen Angriffe gegen die westlichen Akteure.

Seit der Islamischen Revolution von 1979 dienen staatlich unterstützte Plakate und Wandbilder im Iran dazu, Verbündete zu ehren, Militärs zu würdigen und politische Botschaften an Gegner wie die USA und Israel zu richten. Diese lange Tradition der visuellen Propaganda nutzt die Bevölkerung und die Regierung, um historische Narrative zu festigen und aktuelle Konflikte zu verarbeiten. In einer nachgebauten Gefängniszelle auf dem Tadschrisch-Platz saß zudem ein Schauspieler, der Donald Trump darstellte, was die theatralische Natur dieser Proteste unterstreicht.