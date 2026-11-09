Befreiung von entführter Teenagerin: Hilferuf per Among Us in Oregon

Eine 17-jährige Jugendliche aus Utah wurde nach anderthalb Jahren Gefangenschaft befreit. Ein Hilferuf im Spiel Among Us ermöglichte die Rettung und Festnahme von Adam Hunter Harmel.

Ermittler des Sheriffbüros des Rich County haben eine 17-jährige Jugendliche nach anderthalb Jahren wieder in die Freiheit entlassen. Die Rettung gelang durch einen unkonventionellen Hilferuf, den das Opfer während des Online-Videospiels " Among Us" absetzte. Der Mann, der die Minderjährige festhielt, wurde schließlich zur Verantwortung gezogen. Die Operation wurde von den Behörden sorgfältig koordiniert, um die Sicherheit der Betroffenen zu gewährleisten.

Die Ermittlungen begannen vor mehr als einem Jahr, als die Jugendliche in Utah als vermisst gemeldet wurde. Das Rich County Sheriff Bureau verfolgte Hinweise aus den gesamten Vereinigten Staaten sowie aus internationalen Quellen. Der Fokus richtete sich schnell auf Adam Hunter Harmel, einen 39-jährigen Mann, der in Oregon lebte. Die Behörden gehen davon aus, dass die Kontakte über Gaming-Plattformen begann.

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Gewalttätige Gefangenschaft und Isolierung

Adam Hunter Harmel soll die Jugendliche im Internet kennengelernt haben. Zuerst trat die Kommunikation auf Gaming-Plattformen auf, wechselte später jedoch zu anderen sozialen Netzwerken. Harmel soll ihr Geld angeboten haben, um nach Oregon zu reisen. Er fuhr daraufhin selbst nach Utah, holte sie ab und warf ihr Telefon in einer Schlucht in einen Fluss, um jede Spur zu verwischen.

Anschließend brachte er die Teenagerin zu seinem Haus in Huntington im Bundesstaat Oregon. Dort verbot er ihr strikt, das Gebäude zu verlassen. Laut den in der Anklageschrift wiedergegebenen Aussagen musste sie mit dem Täter im Keller schlafen. Harmel soll ein Messer unter seinem Kopfkissen versteckt und sie an die Wandseite des Bettes gedrängt haben, um jede Flucht unmöglich zu machen.

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Die Misshandlungen sollen weitreichend gewesen sein. Die Jugendliche warf dem Mann vor, sie geschlagen und zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Besonders grausam war der Vorwurf, seine Zahnspange mit einer Zange entfernt zu haben, damit andere sie nicht wiedererkennen können. Diese Maßnahmen sollten sie dauerhaft isolieren und wehrlos machen.

Technische Wende durch Internetverbindung

Die entscheidende Wende in der Ermittlung erfolgte durch ein Handy, das zwar keine Mobilfunkverbindung besaß, aber über WLAN ins Internet gelangte. Das Opfer nutzte diese Verbindung, um das Spiel "Among Us" zu spielen. Innerhalb dieses digitalen Raumes gab sie ihre wahre Identität preis und erklärte, dass sie gegen ihren Willen in einem Haus festgehalten werde.

Sie befürchtete zurecht, dass die Polizei die Suche nach ihr bereits aufgegeben hatte. Ihr Hilferuf wurde jedoch ernst genommen und an ihre Mutter weitergegeben. Diese wandte sich umgehend an das FBI, das die Lage sofort eskaliert sah. Die Behörden erkannten das Potenzial der digitalen Spur für eine schnelle Intervention.

Koordinierte Rettung und Festnahme

Am 1. November organisierten die Ermittler einen überwachten Videoanruf mit der vermissten 17-Jährigen. Während des Gesprächs schilderte sie detailliert, wie sie Adam Hunter Harmel kennengelernt und nach Oregon gelangt war. Als Beleg zeigte sie den Ermittlern das Messer, das der Mann unter seinem Kopfkissen aufbewahrt haben soll. Dieser Beweis untermauerte die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen.

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Noch am selben Tag befreiten Einsatzkräfte die Jugendliche erfolgreich aus dem Haus. Die Operation verlief sicher und ohne unnötige Verzögerungen. Adam Hunter Harmel nahm die Festnahme anschließend ohne Zwischenfälle hin. Seine Festnahme markierte das Ende der anderthalbjährigen Odyssee des Opfers.

Rechtliche Konsequenzen und laufende Ermittlungen

Am 2. November wurde Harmel auf Bundesebene beschuldigt. Der Vorwurf lautet, eine Minderjährige über eine Bundesstaatsgrenze transportiert zu haben, um sexuelle Handlungen mit ihr vorzunehmen. Diese schwere Anklage spiegelt die Schwere der Verbrechen wider, die der Mann begangen hat. Das FBI und lokale Behörden arbeiten weiter an den Details des Falls.

Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Behörden prüfen weitere Aspekte des Falls, um sicherzustellen, dass alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Die Befreiung des Opfers gilt als wichtiger Sieg für die Arbeit der Ermittler. Der Fall zeigt auch die Möglichkeiten moderner Technologie in der Kriminalitätsbekämpfung auf.