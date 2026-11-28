Gladbach gibt in Bremen den sicheren Sieg aus der Hand - auch, weil sich Alexander Blessins Wechsel als unglücklich erweisen.

Borussia Mönchengladbach gibt in Bremen den sicher geglaubten Sieg aus der Hand - auch, weil sich Alexander Blessins Wechsel als unglücklich erweisen. Nicht mal ein Zwei-Tore-Vorsprung reicht, um endlich den zweiten Saisonsieg zu feiern.

Eine WDR-Analyse.zu sein. Ein 3:2 in Bremen hätte gereicht, um an Union Berlin vorbeizuziehen und irgendwie dieses Gefühl zu bekommen, dass sich dieser schwer angeschlagene Verein vom Niederrhein auch mal von der Stelle bewegt. In der 92.

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Minute zerstörte dann Niclas Füllkrug mit seinem elften Saisontreffer die Hoffnungen der Borussen In der Mixed-Zone und vor den Kameras und Mikrofonen hörte man danach mehrfach den mittlerweile inflationär gebrauchten Spruch:" Dass der Lohn für einen über weite Phasen wirklich dominanten, immer engagierten und auch spielerisch sehr ordentlichen Auftritt ausblieb, war aber wieder einmal nicht nur pures Schicksal oder das Pech eines Tabellenletzten. Es war auch selbst verschuldet. Ähnlich wie beim 1:3 am 9.