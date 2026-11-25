Finden in Hamburg alle Familien einen Kita-Platz? Die Daten zweier Institute sehen in der Hansestadt eine Betreuungslücke. Die zuständige Behörde aber betont: Das Gegenteil ist der Fall.

Finden in Hamburg alle Familien einen Kita-Platz? Die Daten zweier Institute sehen in der Hansestadt eine Betreuungslücke. Die zuständige Behörde aber betont: Das Gegenteil ist der Fall.

Hamburg - Die Hamburger Familienbehörde hat den Vorwurf zurückgewiesen, es fehlten Kita-Plätze in Hamburg. Wegen der geburtenschwachen Jahrgänge gebe es seit längerem ein Überangebot an Plätzen – manche Kitas müssten sogar schließen, weil es nicht genug Anmeldungen gebe, sagte der Sprecher der Hamburger Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung, Peter Albrecht. Zuvor waren Daten des "Kita-Gap-Portals" veröffentlicht worden, das vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und dem Deutschen Jugendinstitut aufgelegt wird.

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Dabei wurde mitgeteilt, dass fast zehn Prozent der Familien in Hamburg keinen Kita-Platz bekämen, obwohl ein Bedarf bestehe. Das Portal zeigt den Angaben zufolge auf Basis von Elternbefragungen die Betreuungslücke in Deutschland und den einzelnen Ländern.

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"Wer wirklich in Hamburg keinen Kita-Platz findet, kann sich an das bezirkliche Amt für Kindertagesbetreuung wenden und bekommt einen Platz zugewiesen", sagte Albrecht. "Der Rechtsanspruch wird in Hamburg zu 100 Prozent erfüllt. Tatsächlich gibt es aktuell keinerlei Nachfragen von Eltern, dass sie keinen Platz finden würden. "