Seit dem Sommer sorgen die Sparmaßnahmen an Hamburgs Schulen für Streit. Keine Spur mehr vom Schulfrieden - der sowieso Ende 2025 ausgelaufen ist. Ein Überblick, welche Einschnitte geplant sind und was das Sparpaket für Schülerinnen und Schüler ihre Eltern und Lehrkräfte bedeuten könnte.

Im Juli kam ans Licht, dass manchen Schulen 70 bis 80 Prozent der bislang bewilligten Stunden gestrichen worden sind. Gleichzeitig wurde vielen Familien die Begleitung halbiert oder ganz gekürzt.

Über 80 sind deswegen vor Gericht gezogen. Mehr als 88.000 Menschen haben eine Petition gegen die Kürzungen unterschrieben. In vielen Fällen ist die Bildungsbehörde inzwischen zurückgerudert. Über 1.500 Familien hatten sich im Sommer schriftlich beschwert, 540 Fälle werden nochmals geprüft.

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Bis zu den Herbstferien sollen alle bearbeitet sein. Dennoch sollen laut der Behörde zukünftig nur noch rund 3.500 Kinder und Jugendliche eine Schulbegleitung erhalten. Momentan sind es über 4.000, mit Kosten von rund 45 Millionen Euro. Von den schon umgesetzten Kürzungen seien die Sonderschulen besonders hart betroffen, berichten Fachkräfte dem NDR.