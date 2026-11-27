Vor Ibiza liegt ein Tanker mit Millionen Litern Diesel kieloben im Meer. Nach einer Lagebesprechung geben die spanischen Behörden vorsichtige Entwarnung: Die Ladetanks seien intakt. Die eigentliche Bergung dürfte jedoch zur Geduldsprobe werden.

Vor Ibiza liegt ein Tanker mit Millionen Litern Diesel kieloben im Meer. Nach einer Lagebesprechung geben die spanischen Behörden vorsichtige Entwarnung: Die Ladetanks seien intakt.

Die eigentliche Bergung dürfte jedoch zur Geduldsprobe werden. Nach dem Tankerunglück vor der spanischen Urlaubsinsel Ibiza gibt es vorsichtige Entwarnung: Die mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel gefüllten Ladetanks des havarierten Schiffes seien intakt, sagte die Leiterin der zuständigen Hafenbehörde, Elena Delgado, nach einer Lagebesprechung im Koordinierungszentrum der Seenotrettung in Valencia. An der Besprechung nahm auch Spaniens Vize-Regierungschef Carlos Cuerpo teil. Ein größerer Austritt des Treibstoffs ins Mittelmeer wurde bislang nicht festgestellt, wie es anschließend hieß.

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Die Bergung des Schiffes und der Ladung dürfte dennoch eine komplizierte und langwierige Operation werden. Der rund 120 Meter lange Tanker "Med Emre" lag am Tag nach dem Unglück weiterhin kieloben und teilweise unter Wasser, rund 50 Kilometer nordwestlich von Ibiza. Das 2019 gebaute Schiff verfügt über eine Doppelhülle. Zwischen den Ladetanks und dem äußeren Rumpf befindet sich dadurch ein Hohlraum, der verhindern soll, dass bei einer Beschädigung der Außenwand unmittelbar Treibstoff ins Meer gelangt.