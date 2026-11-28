Eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde erklärt, warum Abschiebungen trotz Gesetzestexte scheitern. Sie kritisiert das Aufenthaltsrecht und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als Hauptursachen für die hohe Frustration im Verwaltungsdienst.

Die Nachricht von der Unausweichbarkeit staatlichen Handelns trifft im deutschen Migrationsrecht auf komplexe rechtliche Hürden, die für eine massive Verzögerung von Abschiebungen sorgen. Eine bisher namentlich unbekannte Sachbearbeiterin einer deutschen Ausländerbehörde hat in einem offenen Brief die interne Sichtweise auf diese Zustände dargelegt. Sie weist darauf hin, dass die zuständigen Beamten nicht aus mangelndem Willen handeln, sondern durch strikte gesetzliche Vorgaben in ihren Handlungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt sind. Die rechtliche Bindung an bestehende Gesetze und Urteile verhindert oft eine zügige Vollstreckung.

Rechtsstaatliche Vorgaben behindern schnelle Prozesse

Die Autorin macht deutlich, dass Behördenangestellte keine Gesetze erlassen oder nach Gutdünken entscheiden dürfen. Sie sind strikt an den Rechtsrahmen gebunden, der vom demokratisch gewählten Parlament vorgegeben wird. Dieses Prinzip der Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass auch persönliche Überzeugungen oder emotionale Betroffenheit bei der Arbeit keinen Raum für Abweichungen haben. Ein jeder Bürger, der das deutsche Bildungssystem durchlaufen hat, sollte diese Grundhaltung verstehen. Die Frustration in den Behörden ist daher enorm, da die Mitarbeiter sehen, wie lange Verfahren dauern, obwohl sie diese eigentlich beenden wollen. Die meisten Angestellten kündigen nach wenigen Monaten ihren Dienst, weil die psychische Belastung durch diese Ohnmacht zu groß wird.

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Asylrecht und Gerichtsentscheidungen verursachen Verzögerungen

Das deutsche Aufenthaltsrecht und Asylgesetz sehen vor, dass unendlich viele Asylanträge vollständig geprüft werden müssen. Diese thorough Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben und führt zu langen Wartezeiten im Verfahren. Bei schwersten Straftaten, die auch Terrorismus oder Kriegsverbrechen umfassen, beträgt das Einreise- und Aufenthaltsverbot maximal zehn Jahre. Bei Terroristen und Kriegsverbrechern kann sogar ein Verbot von bis zu zwanzig Jahren angeordnet werden, doch auch dies ist eine gesetzliche Obergrenze. Die Wartezeiten werden zusätzlich durch gerichtliche Entscheidungen verlängert. Besonders das Bundesverfassungsgericht hat die Lage durch jüngere Urteile weiter kompliziert. Seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen Jahr gelten Asylantenheime rechtlich als Wohnungen. Dies hat zur Folge, dass für jede Abschiebung ein richterlicher Durchsuchungs- und Betretungsbeschluss des zuständigen Verwaltungsgerichts erforderlich ist.

Logistische Probleme und lange Wartezeiten bei Flügen

Die Beschaffung dieser notwendigen Durchsuchungsbeschlüsse ist mit weiteren bürokratischen und zeitlichen Hindernissen verbunden. Solche Beschlüsse dürfen nur zwischen sechs Uhr morgens und einem frühen Abend ausgestellt werden. Aufgrund dieser engen zeitlichen Fenster müssen Abschiebe-Flüge meist später am Tag gebucht werden. Die Bundespolizei ist für die Buchung dieser Transporte zuständig, steht jedoch vor großen logistischen Problemen. Die Fluggesellschaften haben in den voll gebuchten Abendflügen oft keine Kapazitäten mehr, um Deportierte mitzunehmen. In der Folge erhält die Bundespolizei häufig nur die Möglichkeit, einen Flug zu buchen, der erst Wochen oder Monate in der Zukunft liegt. Viele Migranten nutzen diese Lücken im System gezielt, um ihren Aufenthalt in Deutschland um mehrere Jahre zu verlängern.

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Sicherheitssituation und psychische Belastung der Mitarbeiter

Die Arbeitsbedingungen in den Ausländerbehörden haben sich in den letzten elf Jahren der Asyl- und Migrationskrise dramatisch verschlechtert. In den Behörden herrschen Sicherheitskontrollen, die mit denen an Flughäfen vergleichbar sind. Gespräche mit Antragfindern finden nur unter Anwesenheit von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes statt. An jedem Schreibtisch sind Alarmknöpfe installiert, um im Bedrohungsfall sofort Hilfe rufen zu können. Diese Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig, da die Gefahr von Gewalt hoch ist. In der Stadt Stade wurden vor Kurzem sechs Behördenmitarbeiter ermordet. In Bayern wurden ebenfalls zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch einen Täter getötet. Regelmäßig werden die Angestellten angeschrien, beschimpft und bedroht. Die psychische Belastung ist immens, da die Mitarbeiter jeden Abend mit der Angst ins Bett gehen, etwas falsch gemacht zu haben.

Kritik an Journalisten und Appell an die Politik

Die Schriftstellerin und ehemalige Beamte kritisiert scharf die Berichterstattung in den Medien und die Aufklärung in der Politik. Sie stellt die Frage, warum Journalisten die Grundzüge des Ausländerrechts nicht kennen, obwohl diese öffentlich zugänglich sind. Der Verweis auf Wikipedia-Seiten oder Lehrbücher zur Aufenthaltsregelung wird als grundlegende Informationsquelle genannt. Es wird die Meinung vertreten, dass uninformierte Meinungen in Artikeln die Realität im Verwaltungshandeln nicht widerspiegeln. Die Autorin erklärt, dass sie selbst aufgrund der unhaltbaren Zustände ebenfalls gekündigt hat. Ihr offener Brief dient als Appell an die verbliebenen Kollegen und die Öffentlichkeit. Sie fordert die Politik auf, in die Verantwortung genommen zu werden, da die aktuellen Gesetze die Hände der Vollstrecker binden. Die Kritik an den Behörden als Verursacher von Unrecht wird als falsch zurückgewiesen.