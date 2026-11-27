Wer mit Handheld-Konsolen und Arcade-Hallen aufgewachsen ist, bekommt bei diesem günstigen Lego-Set nostalgische Gefühle.

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). Das 3-in-1-Modell kostet normalerweise 19,99 Euro. Allein im letzten Monat wurden 2.000 Exemplare verkauft. Das Set richtet sich an Kinder ab acht Jahren, ist aber auch für Erwachsene interessant, die auf Retro-Gaming stehen oder gerne mit Lego-Steinen bauen.

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Das Set besteht aus 268 Teilen und lässt sich in drei verschiedene Modelle umbauen: eine portable Spielkonsole im Stil klassischer Handheld-Geräte, einen Mini-Computer mit Tastatur und Maus oder einen Spielautomaten wie in einer Arcade-Halle. Beim Handheld können die Joysticks bewegt und unterschiedliche Videospielmodule eingesteckt werden. Echte Gaming-Funktionen hat das Lego-Modell aber nicht. Die Handheld-Variante misst acht Zentimeter in der Höhe, vier Zentimeter in der Länge und zwölf Zentimeter in der Breite.