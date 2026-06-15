Beiß-Attacke auf Berlinerin im Mallorca-Urlaubsparadies

Einheimische und Touristen auf dem traumhaften Badestrand Cala Major in Mallorca wurden von beißenden Fischen attackiert. Die Attacke ereignete sich vor Cala Major und wurde von einer Berlinerin (28) erlebt. Die Frau war überrascht, dass es in einem Urlaubsparadies beißende Fische gibt. Die Meeresbiologin Silvia García erklärte, dass Geiß- oder Brandbrassen hinter den Attacken stecken könnten. Beide Arten sind klein und transparent, aber ihre dicken Münder mit kräftigen Zähnen können schmerzhaft sein. Die Attacken sind oft blutig und enden. Die Berlinerin wurde von Jungtieren erwischt, aber keine Blutflüsse hatte.

Der traumhafte Badestrand in Cala Major ist bei Einheimischen und Touristen beliebt. Hier im Wasser kam es zu der Beiß-Attacke Eine Berlinerin (28) wollte nur kurz im Meer planschen – doch plötzlich durchfuhr ein stechender Schmerz ihre Wade.

Fische hatten zugebissen. Im knietiefen Wasser vor Cala Major auf Mallorca wurde die Touristin attackiert.

"Erst einmal habe ich mich total erschrocken", sagte sie dem "Mallorca Magazin". Die Frau war völlig überrascht. Sie habe keine Ahnung gehabt, dass es im Urlaubsparadies beißende Fische gibt. Dabei passiert das aufHinter den Attacken stecken wohl Geiß- oder Brandbrassen, erklärte Meeresbiologin Silvia García von der Umweltschutzorganisation Oceana.

Mit ihrem silbrigen Körper ähneln sich beide Arten, sie werden bis zu 30 beziehungsweise 36 Zentimeter groß. Markant sind ihre dicken Münder mit oft kräftigen Zähnen.sind klein und transparent. Im Wasser kann man sie deshalb kaum sehen. Doch auch ältere Brassen beißen gerne zu.

Ihre Angriffe sind schmerzhafter und enden oft blutig. Die Berlinerin dürfte von Jungtieren erwischt worden sein: Bei ihr floss kein Blut. Schmerzen hatte sie dennoch





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