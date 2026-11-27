Ab 2027 zahlt der Staat jedem Schulkind 10 Euro im Monat fürs Alter. Wie viel das bis 65 bringt, wo die Kostenfalle lauert und was Eltern tun sollten.

Ab 2027 zahlt der Staat jedem Schulkind 10 Euro im Monat fürs Alter. Wie viel das bis 65 bringt, wo die Kostenfalle lauert und was Eltern tun sollten.

Ab 2027 zahlt der Staat jedem Schulkind 10 Euro im Monat fürs Alter. Wie viel das bis 65 bringt, wo die Kostenfalle lauert und was Eltern tun sollten. Der Bundesrat hat am 20. November die Frühstartrente gebilligt.

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Ab Januar 2027 zahlt der Staat Kindern 10 Euro im Monat in ein Vorsorgedepot, vom 6. bis zum 18. Lebensjahr, bis zu 1440 Euro pro Kind. Einen Haken gibt es: Gefördert werden nur Kinder ab dem Geburtsjahrgang 2020. Wer früher geboren ist, bekommt nichts, auch nicht anteilig.