Beim Retro-Rechner-Quartett treten 32 Computerklassiker gegeneinander an, vom Olivetti Programma 101 bis zum Nokia Communicator. Alte Kisten haben...

Beim Retro-Rechner-Quartett treten 32 Computerklassiker gegeneinander an, vom Olivetti Programma 101 bis zum Nokia Communicator. Alte Kisten haben hier echte Gewinnchancen. Für wen eignet sich das nerdige Kartenspiel?

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Das Retro-Rechner-Quartett zählt aber auch andere Werte. Hier stechen Baujahr und Gewicht, und dabei sehen die alten Geräte plötzlich gut aus. Ein IBM 5120 mit 48 Kilogramm ist hier kein Klotz, sondern ein Trumpf. Das Retro-Rechner-Quartett ist ein klassisches Kartenquartett mit 32 Computern aus mehreren Jahrzehnten.