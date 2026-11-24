Goldman Sachs zeigt die 10 neuen Hedgefonds-Favoriten. Intel führt das Ranking an, Meta und Home Depot feiern ein Comeback. Die Aktien im Überblick. Goldman...

Goldman Sachs enthüllt die 16 Aktien, bei denen Hedgefonds zuletzt besonders stark eingestiegen sind. Intel führt die Liste an, Meta feiert ein Comeback. Welche Titel jetzt die Profis überzeugen.

Meta und Home Depot locken Hedgefonds erneut an Während viele Anleger angesichts der jüngsten Börsenturbulenzen nervös werden, haben sich große Hedgefonds bereits neu positioniert. Eine aktuelle Auswertung von Goldman Sachs zeigt, welche 16 Aktien im dritten Quartal besonders viele neue Hedgefonds-Investoren angezogen haben. An der Spitze steht ein alter Bekannter aus der Chipbranche.ist der große Gewinner der Auswertung. Zum 30.

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September hielten 184 Hedgefonds Aktien des Halbleiterkonzerns. Das waren 41 mehr als drei Monate zuvor. Auch an der Börse machte Intel auf sich aufmerksam: Allerdings eher negativ. Nach den Zahlen stürzte die Aktie brutal ab.

Allerdings lag die Aktie bis zum 16. November seit Jahresbeginn noch über 50 Prozent im Plus. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.mit 40 zusätzlichen Hedgefonds-Investoren. Die Gesamtzahl stieg auf 43. Dahinter landen Home Depot und der Pharmakonzern Merck mit jeweils 31 neuen Investoren.standen im zweiten Quartal auf Goldmans sogenannter Falling-Stars-Liste.

Damals hatten sich Hedgefonds verstärkt von diesen Aktien verabschiedet. Innerhalb von nur drei Monaten hat sich das Bild gedreht. Die Zahlen sind mehr als eine interessante Momentaufnahme. Goldman Sachs hat festgestellt, dass Aktien mit besonders stark zunehmender Hedgefonds-Beteiligung in der Vergangenheit in den folgenden Quartalen tendenziell besser abschnitten als vergleichbare Unternehmen aus derselben Branche.

Die sogenannten Rising Stars könnten damit Hinweise darauf liefern, wo professionelle Investoren neue Chancen sehen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Goldman misst nicht, wie viele Milliarden US-Dollar Hedgefonds in eine Aktie investieren, sondern wie viele Fonds neu als Aktionäre hinzukommen. Eine wachsende Zahl von Investoren bedeutet deshalb nicht zwangsläufig, dass auch insgesamt mehr Kapital in die Aktie fließt. Besonders Intel, Meta und Home Depot verdienen nach der Auswertung Aufmerksamkeit.

Während Intel bereits zum zweiten Mal in Folge auf der Rising-Stars-Liste steht, feiern Meta und Home Depot ein bemerkenswertes Comeback. Ob die Hedgefonds mit ihren neuen Favoriten richtigliegen, dürfte sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Goldman Sachs enthüllt die 16 Aktien, bei denen Hedgefonds zuletzt besonders stark eingestiegen sind. Intel führt die Liste an, Meta feiert ein Comeback.

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Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

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