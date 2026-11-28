Wilder Flirt bei 'Forsthaus Rampensau Germany': Gigi Birofio geht bei Claudia Obert auf Tuchfühlung. Wie reagiert die Unternehmerin darauf?

. Der Realitystar tanzt die Unternehmerin ziemlich offensiv an. Dann legt er sie kurzerhand auf den Boden und sich selbst direkt auf sie. Dabei bewegt er seine Hüften und reibt sich an ihr.

Kurz darauf zieht erauf seinen Schoß und setzt die Trockensex-Einlage mit weiteren eindeutigen Hüftbewegungen unter ihr fort. Die Designerin lässt sich von dem freizügigen Tanz nicht aus der Ruhe bringen und nimmt Gigis wilde Darbietung sichtlich gelassen hin. Später kommentiert sie die Aktion mit einer ordentlichen Portion Humor: "Gigi, der ist halt Gigi. Alle haben Angst vor wilden Tieren und die wilden Tiere haben Angst vor Gigi.

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"Claudia augenzwinkernd dazu auf, ihren Partner zu vergessen. Die Unternehmerin steigt prompt auf den Scherz ein. Sie stellt Gigi einen Vertrag über ihren Anwalt und sogar einen Dauerauftrag in Aussicht. Im Gegenzug verspricht Gigi, sie zehn Jahre jünger zu machen.