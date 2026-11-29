Seit 23 Jahren lädt ein Ehepaar in Belgien jeden Dienstag zum gemeinsamen Essen ein. Nun berichtet sogar das französische Fernsehen über das ungewöhnliche soziale Projekt.

“ berichtet, besucht ein Kamerateam des Senders France 2 das Ehepaar Isabelle und Stéphane. Die beiden Gastgeber veranstalten seit 23 Jahren jeden Dienstag ein offenes Abendessen ohne Voranmeldung.

Für die Berichterstattung im Hauptprogramm reiste die Journalistin Valérie Heurtel erstmals für ihr Format nachDie Idee zu den Spaghetti-Dienstagen entstand nach einem Umzug, um unkompliziert neue Kontakte in der Region zu knüpfen: „Du triffst Menschen, die du anderswo nie getroffen hättest“. Jeden Montag bereiten die Gastgeber bis zu acht LiterDurchschnittlich kommen 35 Menschen ohne formelle Einladung im Haus der Familie zusammen.

Advertisement

Stéphane erklärt das Grundprinzip der wöchentlichen Treffen: „Wir machen montags eine Bolognese-Soße, die Pasta ist auf Lager und die Leute kommen. Du darfst nicht anrufen, es gibt keine Einladungen, nichts davon. Das Haus ist offen.