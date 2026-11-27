Bei Kaulitz-Vorgängern lief es nicht rund: Legendäre Fremdscham-Momente bei „Wetten, dass..?“
„Wetten, dass..?“: Am 5. Dezember moderieren die Kaulitz-Zwillinge die Show. Wir blicken auf einige der größten Aufreger und peinlichsten Momente zurück.
Für TV-Nostalgiker und Tokio-Hotel-Fans ist schon am 5. Dezember Weihnachten. Dann moderieren Bill und Tom Kaulitz eine einmalige Neuauflage von „Wetten, dass..?
“am 5. Dezember, 20.15 Uhr im ZDF, die einmalige Neuauflage einer der legendärsten TV-Shows: „Wetten, dass..?
“ Die Show, einst von Frank Elstner erfunden und von Thomas Gottschalk zum Kult gemacht, sorgte für emotionale, spannende und peinliche Momente. Wir haben ein paar davon gesammelt und in der Fotogalerie unten zusammengefasst. Wer sich nicht mehr erinnern kann oder einfach zu jung ist - das waren die Moderatoren von „Wetten, dass..?
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