Pia-Sophie Remmel weinte beim Playboy-Shooting immer wieder. Jetzt verrät die Sängerin den emotionalen Grund für ihre Tränen.

kochten beim Playboy-Shooting die Gefühle hoch. Im September stand die Schlagersängerin auf Gran Canaria für das Männermagazin vor der Kamera, und an zwei Tagen flossen dabei zahlreiche Tränen.

"Ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint", erzählte die ehemalige. Reue habe hinter den Tränen allerdings nicht gesteckt. Vielmehr sei sie von Stolz und dem Anblick der Aufnahmen überwältigt gewesen. Für die Sängerin war es ein besonderer Moment, den eigenen Körper unverhüllt zu sehen und ihn inzwischen so akzeptieren zu können, wie er ist.

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, erklärte die Musikerin ihre Gefühlsausbrüche am Set.die Anfrage des Playboy bei ihr ankam, wurde sie skeptisch.