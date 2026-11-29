Bei „Adventsfest der 100.000 Lichter“ plauderte Andy Borg aus dem privaten Nähkästchen. Sein Kater sorgte mitten in der Nacht für eine tierische Überraschung im Ehebett.

Bei „Adventsfest der 100.000 Lichter“ plauderte Andy Borg aus dem privaten Nähkästchen. Sein Kater sorgte mitten in der Nacht für eine tierische Überraschung im Ehebett.

Andy Borg und Florian Silbereisen verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Die beiden Schlagerstars stehen regelmäßig gemeinsam vor der Kamera und verstehen sich auch abseits der großen Showbühne bestens. Am 28. November 2026 war der Österreicher beim „Abseits des Rampenlichts mag es Andy Borg eher gemütlich.

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Weihnachten verbringt der „Schlager-Spaß“-Moderator am liebsten mit seiner Ehefrau Birgit und seinem geliebten Vierbeiner. Doch ausgerechnet der Kater des Ehepaares sorgte einst für eine turbulente Nacht. Der Vierbeiner sprang mitten in der Nacht auf das Ehebett und weckte damit den Schlagersänger.