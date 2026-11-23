Beim Casting musste Lisa Bitter gegen Ulrike Folkerts austeilen. Warum genau das ihr den Weg in den 'Tatort' ebnete.

zur Sprache kam. Immerhin hatte sie zum ersten Mal die Chance auf eine Hauptrolle in der Krimireihe. Beim Vorsprechen musste sie sich direkt an der Seite von beweisen.

Die Szene zeigte den ersten Auftritt ihrer Figur Johanna Stern im Polizeibüro. Vor der Kamera gerieten die beiden Frauen aneinander und lieferten sich einen konfrontativen Schlagabtausch. Trotz des gespielten Streits passte es zwischenwahnsinnig gut, weil wir auch so eine Bitchy-Bitchy-Szene fürs Casting hatten, wo wir uns so ein bisschen anzicken und das hat totalen Spaß gemacht.

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" Zu einem dauerhaften Markenzeichen der Ermittlerinnen sollten die Reibereien allerdings nicht werden. "Das mit dem Gezicke ist vorbei, denn das ist wirklich boring, wenn sich Frauen anzicken, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind"in dem Podcast. Dafür mussten sich die beiden Darstellerinnen sogar beim SWR einsetzen. Der Sender hätte die Reibereien nämlich eigentlich gern länger beibehalten.war es aber wichtig, dass sich ihre Figuren respektvoll und auf Augenhöhe begegnen.

Johanna war ursprünglich als Fallanalytikerin eingestiegen. Nach dem Abschied von Mario Kopper 2018 rückte sie dann endgültig an Lenas Seite. Mittlerweile sind die beiden schon in 25 Folgen gemeinsam zu sehen. Danach lehnen sie sich aber nicht entspannt beim Fernsehen zurück, sondern setzen sich intensiv mit ihrer Arbeit auseinander.

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"Dabei wird auch diskutiert"außerdem einen Rat mit auf den Weg: "Bleib bei dir selbst. " Auch beruflich geht es für das Duo weiter: Ihr nächster Fall aus Ludwigshafen trägt den Titel "Im Nebel" und soll Anfang 2027 im Fernsehen zu sehen sein. Lisa Bitter und Ulrike Folkerts beim Fototermin zu 25 Jahren Lena Odenthal im "Tatort" am 3. September 2014 in HamburgLisa Bitter bei der Verleihung des Bernd Burgemeister Fernsehpreises am 28.

Juni 2026 im Gloria Palast beim Filmfest München Weniger Gezicke im Ludwigshafener "Tatort": Wie findet ihr, dass Bitter und Folkerts dafür beim Sender gekämpft haben?